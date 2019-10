Al Vebo in esclusiva le collezioni del 2020 della mise en place, la bomboniera e l’oggettistica.

Forme dolci, design accattivanti e colori tenui, questi i comuni denominatori delle collezioni 2020 dei segmenti bomboniera, oggettistica, regalo e casa in esposizione al Vebo, il salone internazionale del settore, in svolgimento sino a lunedì 7 ottobre alla Mostra d’ Oltremare. A celebrare l’apertura della diciottesima edizione, al taglio del nastro con il giovane presidente del salone Marco Paulillo, sono intervenuti il presidente ed il consigliere delegato della Mostra, Alessandro Nardi e Valeria De Sieno.

“La presenza di oltre 200 buyers stranieri e di molte aziende estere indica che il mercato italiano è quello di riferimento per molte nazioni– afferma il presidente Marco Paulillo -. Napoli diventa così per quattro giorni capitale del settore e punto di riferimento delle aziende che presentano in esclusiva le collezioni del prossimo anno”.

Le collezioni del 2020 sono attente all’ambiente con l’utilizzo di materiali da riciclo e ed ecocompatibili. La bomboniera e l’oggettistica, in particolare, strizzano l’occhio al concetto bio con numerose realizzazioni collegate a marmellate, miele, liquori e olii. Mentre il settore confetti, realtà in espansione continua in ogni cerimonia, si appropria di ogni sapore dai vini ai distillati, dai sapori di torte sino alle lavorazioni di mandorle con cioccolato e gusti di gelato. Le essenze restano invece il trend dei profumatori presenti oramai in tutte le case, profumazioni orientali e fragranze dolci le tendenze maggiori.

Il concetto dei tessuti entra di prepotenza nelle collezioni del prossimo anno: sciarpe, foulard, runner e tovaglie particolari. La tavola rispetta la tradizione con il classico bianco e nuances leggere del marrone, ma il colore verde invade anche qui sottolineando il messaggio di rispetto per l’ambiente.

La bomboniera ritorna in auge. Molti i vip che in questi ultimi mesi dalle pagine dei rotocalchi hanno mostrato le proprie scelte in ambito di matrimoni o battesimi, come Eleonora Daniele, Elena Santarelli, Eva Grimaldi, Lucrezia Berlusconi, Paola Turani, Charlotte Casiraghi e Tiziano Ferro. Ecco dunque che al Vebo le collezioni per il settore lanciano nuove idee, tralasciando le immagini sacre, puntando su oggetti utili e di gradimento.