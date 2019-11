Apre la prima Rage Room a via Tiberio.

Apertura imminente, per il mese di Dicembre anno 2019, della PRIMA “RAGE ROOM” del SUD Italia.

Cos’è Rage Room????

Per reprimere stress e frustrazioni, anche in Italia al SUD arriva Rage Room. L’idea nasce all’interno delle grandi aziende del Giappone per dare l’opportunità a manager e dipendenti di scaricare le tensioni.

Come funzionano? Ci si veste con una corazza da Softair, casco con mascherina da enduro, scarpe antifortunio e guanti per proteggersi e poi si entra in una stanza insonorizzata e si spacca tutto nel tempo di 15 minuti.

Dove ???

Via Tiberio (Napoli)

Ecco il link: https://www.facebook.com/Rage-Room-Napoli-Stanza-della-Rabbia-102669871187111/?hc_location=ufi