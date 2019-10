Arrivano le Winx al Planetario di Città della Scienza da sabato 19.

Magic Stars by Winx Club è l’ultima avventura delle fatine di casa Rainbow, realizzata in partnership con Città della Scienza di Napoli e in collaborazione con Rai Ragazzi, nell’anno delle celebrazioni per il loro quindicesimo anniversario.

Da sabato 19 ottobre le eroine nate dal talento di Iginio Straffi voleranno al Planetario di Città della Scienza, per guidare piccoli e grandi alla scoperta dei misteri dell’universo, con un nuovo spettacolo che combina scienza e divertimento, dedicato a tutta la famiglia.

Con una originale contaminazione di tecniche e linguaggi espressivi, il mondo delle Winx entra quindi per la prima volta in un luogo di scienza per antonomasia, per avvicinare il pubblico ai fenomeni celesti in un continuo parallelo con i più avvincenti episodi della saga delle fatine.

Il progetto include un percorso espositivo a tema Winks (fino al 31 dicembre) con approfondimenti e curiosità sulle costellazioni.

Per il fine settimana di lancio in programma una festa con vari laboratori. (ANSA)