Autunno Musicale, appuntamento sabato 9 alla Domus Ars.

Prosegue con successo l’ottava stagione della rassegna “Autunno Musicale”, a cura dell’associazione Musica Libera. Sabato 9 novembre ore 11 alla Sala Armonia Cordium di Piazza Museo Nazionale, 9 il recital pianistico di Francesco Alessandro Meloni. Musiche di Beethoven, Chopin, Rachmaninoff.

“Questo concerto presenta, nel segno della continuità, un allievo di un nostro socio onorario. Francesco Meloni, infatti, da alcuni anni studia con il Maestro Genny Basso. Nato e cresciuto a Sassari, Francesco incontra il suo attuale insegnante durante le masterclass del Maestro Aldo Ciccolini, del quale Genny Basso è stato assistente negli ultimi anni prima della scomparsa. La continuità di cui parliamo è quella della scuola pianistica napoletana, visto che Ciccolini ebbe come docente il Maestro Vincenzo Vitale, e che Genny Basso ha studiato anch’egli con un allievo di Vitale: il maestro Luigi Averna. Il concerto incastona due importanti sonate, la prima di Beethoven (op. 81) e la seconda di Rachmaninoff (op.36), lasciando al centro come una piccola oasi due brani di Chopin. Questa scelta non ha soltanto lo scopo di favorire l’ascoltatore, ma coglie in pieno il passaggio storico dal primo romanticismo, quasi inconsapevole, di Beethoven, all’ultimo esponente, invece molto consapevole, di un romanticismo talmente maturo da essere definito decadente”, spiega Lucio De Feo, presidente di Musica Libera.

L’Autunno Musicale di Musica Libera prosegue, domenica 24 novembre, ore 11 alla Domus Ars con il Trio Sofia formato da Viviana Correra al flauto, Luca De Angelis al violino e Filomena Scala al pianoforte. Musiche di J. S. Bach, N. Porpora e E. Bach. La rassegna si conclude domenica 22 dicembre alle ore 11 sempre alla Domus Ars con “Le serenate per fiati” a cura della Megaride Ensemble, diretta da Demetrio Moricca. Musiche di W. A. Mozart, C. Gounod, J. J. Raff.

Per i concerti alla Domus Ars: biglietto di ingresso 12 euro

Il concerto alla Sala Armonia Cordium è ad ingresso gratuito.

Info:

Centro di Cultura Domus Ars: tel. 081- 3425603

Associazione Culturale Musica Libera: tel 329 8366678

Sono attive tutte le convenzioni