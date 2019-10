Autunno Musicale, da venerdì 11 la XXV Edizione tra Reggia di Caserta, Capua, Maddaloni, Sessa Aurunca, Carinola e Piedimonte Matese.

CONCERTI AD INVITO CON PRENOTAZIONE Reggia di Caserta / Cappella Palatina Per assistere ai concerti ad invito presso la Reggia di Caserta è necessario prenotarsi su www.autunnomusicale.com cliccando su prenota online. Scopri il programma dei concerti alla Reggia di Caserta CONCERTI CON BIGLIETTERIA

Capua / Museo Campano Ottobre > 13, 19, 20, 27

Novembre > 03, 10, 15, 16, 17, 30

Dicembre > 01, 15 (ore 17.30 e ore 19.30), 21 BIGLIETTI

Intero 6,00 euro

Ridotto* 3,00 euro

*ridotto per giovani under 30 ABBONAMENTI

(13 Concerti dal 13 ottobre al 15 dicembre)

Intero 48,00 euro

Ridotto* 24,00 euro

*ridotto per giovani under 3 Concerto del 21 dicembre fuori abbonamento, omaggio agli abbonati Scopri il programma dei concerti al Museo Campano di Capua CONCERTI CON BIGLIETTERIA

Maddaloni / Museo Archeologico di Calatia Ciclo A – Musica da Camera e A-Solo (ore 19.30)

Ottobre > 11, 25

Novembre > 08, 22

Dicembre > 06, 13 Ciclo B – Pianofestival (ore 21.00)

Ottobre > 25

Dicembre > 06, 13 Ciclo C – Estonia Contemporanea

Novembre > 02 (ore 17.30), 03 (ore 11.30) BIGLIETTI

Intero 4,00 euro

Ridotto* 2,00 euro

*ridotto per giovani fino a 30 anni L’acquisto del singolo biglietto per uno dei due concerti del 25 ottobre, 6 e 13 dicembre (Cicli A – ore 19.30 e B – ore 21.00) da diritto ad un biglietto omaggio per l’altro concerto del medesimo giorno. L’acquisto di un biglietto per uno dei due concerti del Ciclo C (Estonia Contemporanea) da diritto ad un biglietto omaggio per l’altro concerto del Ciclo. ABBONAMENTI CICLO A

Intero 12,00 euro

Ridotto* 6,00 euro

*ridotto per giovani fino a 30 anni I concerti dei Cicli B – Pianofestival – e C – Estonia Contemporanea – sono in omaggio agli abbonati del Ciclo A. Scopri il programma dei concerti al Museo Archeologico di Calatia CONCERTI AD INGRESSO LIBERO Ottobre

12 19.30 Sessa Aurunca Chiesa di S. Giovanni a Villa

26 11.30 Maddaloni Museo archeologico di Calatia

26 19.30 Aversa Chiesa di S. Francesco Novembre

09 19.30 Sessa Aurunca Chiesa di S. Giovanni a Villa

23 19.30 Aversa Chiesa di S. Pietro a Majella Dicembre

01 11.30 Maddaloni Museo archeologico di Calatia

07 19.30 Carinola Chiesa dell’Annunziata

14 19.30 Piedimonte Matese Chiesa di S. Domenico