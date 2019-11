Barca confiscata alla criminalità organizzata consegnata all’Associazione Jonathan, venerdì 15 alla Lega Navale.

L’Associazione Jonathan di Promozione Sociale, che da circa 30 anni lavora per il recupero e l’inclusione sociale dei minori e giovani adulti in conflitto con la giustizia collocati, in misura cautelare o in messa alla prova, presso le Comunità “Jonathan” e “Oliver” di Scisciano (Na), venerdì 15 novembre alle ore 11.00, presso la Lega Navale di Napoli in via Molosiglio, presenterà l’imbarcazione BLUE MARLIN II “Le principesse”.

BLUE MARLIN II è una barca a vela, modello Feeling 446 di 14 metri, sequestrata a luglio dalla Guardia di Finanza di Gallipoli ad un gruppo di trafficanti di uomini, che trasportavano 57 migranti tra siriani, curdi e afghani ed assegnata dall’Autorità Giudiziaria di Taranto all’Associazione Jonathan.

L’Associazione Jonathan, da 11 anni, attraverso il Progetto Jonathan – Vela, ha verificato che esiste un orizzonte andando verso il quale si incontrano opportunità educative e formative concrete per i ragazzi collocati in comunità. Nel corso di questi anni, oltre 70 ragazzi sono stati coinvolti nel Progetto, hanno sperimentato una forma di educazione e disciplinamento che mai avevano conosciuto prima, hanno partecipato a regate prestigiose come la Regata dei Tre Golfi, la Regata delle Torri Saracene, la Velalonga, la Regata Vele d’Epoca.

Sul Progetto-Vela sono state realizzati due documentari: “Il viaggio” di Patrizia Nemesio e “Medè” di Matteo Barzini e due pubblicazioni edite da Guida Editori e Gesco Edizioni.

Poter disporre di Blue Marlin II “Le principesse” consentirà all’Associazione di compiere un vero e proprio salto di qualità. Una bellissima barca a vela che ci consente di ampliare la possibilità di recupero che offriamo ai nostri ragazzi favorendo anche la creazione di opportunità di inclusione sociale e lavorativa. All’attività sportiva, ai percorsi di educazione alle regole, potremo infatti aggiungere un’attività di educazione e formazione lavorativa attraverso il turismo responsabile sfruttando le bellezze del golfo di Napoli.

Interverranno alla presentazione:

Franco Roberti, deputato al Parlamento Europeo

Pietro Spirito, Presidente Autorità Portuale

Piero Avallone, Presidente Tribunale per i Minorenni Salerno

Patrizia Imperato, Proc. Capo c/o Tribunale per i Minorenni di Salerno

Maria Gemmabella, Direttore Centri per la Giustizia Minorile (Na)

Alfredo Vaglieco, Presidente Lega Navale Napoli

Daniela Villani, Assessora con Delega al Mare Comune di Napoli

Nicola Ricci, Segretario Generale CGIL Campania

Giovanni Di Guida, Presidente Associazione “Il Delfino”

Vincenzo Morgera, Associazione Jonathan

Modera: Marco Caiazzo, giornalista de “La repubblica”