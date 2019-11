Black Friday a Piano di Sorrento da giovedì 28 a domenica 1 a cura di Confcommercio.

Torna il weekend nero dedicato ai primi acquisti pre-natalizi: da giovedì a domenica sarà Black Friday anche a Piano di Sorrento. L’iniziativa, promossa dalla rappresentanza carottese di Confcommercio Imprese per l’Italia, si preannuncia con l’anteprima di giovedì 28 novembre dalle 18:00 e continua per tre giorni pieni di promozioni straordinarie da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre 2019.

«L’ormai famoso e attesissimo format apre le danze ad un mese di dicembre che si prospetta, come sempre, molto caldo dal punto di vista commerciale – dichiara il Presidente Confcommercio Ascom Piano di Sorrento, Gianluca Di Carmine – Questi appuntamenti, entrati a tutti gli effetti nel calendario di attività dell’associazione, servono da catalizzatori per l’economia locale, sono opportunità che gli imprenditori di tutti i settori sanno di poter cogliere per attirare l’attenzione della clientela, sempre più attenta alla qualità e ai prezzi».

L’evento gode del patrocinio del Comune di Piano di Sorrento e del Centro Commerciale Naturale carottese. Quest’anno sarà inoltre possibile avere una panoramica visiva immediata delle attività associate all’Ascom consultando le mappe commerciali presenti sul territorio comunale in concomitanza di alcuni pannelli di segnaletica su strada.