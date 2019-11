Black Friday anche a Radio Marte.

Black Friday anche per gli ascoltatori di Radio Marte, e senza dover acquistare nulla, nemmeno ad un prezzo scontatissimo. Per loro solo regali ed intrattenimento durante i prossimi venerdì di novembre. Il 22 ed il 29, ogni 20 minuti circa, dalle cinque del mattino a mezzanotte, i marziani avranno la possibilità di conquistare un ambìto regalo tra gadgets, ticket, elettronica, benefit di vario genere e prodotti enogastronomici “rigorosamente campani”. In regalo anche vere e proprie “chicche” per tifosi ed appassionati di calcio. anche per gli ascoltatori di Radio Marte, e senza dover acquistare nulla, nemmeno ad un prezzo scontatissimo. Per loro solo regali ed intrattenimento durante i prossimi venerdì di novembre. Il 22 ed il 29, ogni 20 minuti circa, dalle cinque del mattino a mezzanotte, i marziani avranno la possibilità di conquistare un ambìto regalo tra. In regalo anche vere e proprie “chicche” per tifosi ed appassionati di calcio. Nel MARTE BLACK FRIDAY saranno coinvolti tutti gli speaker e le trasmissioni del rinnovato palinsesto marziano, dall’apertura all’alba con Franco Simeri eScusate il ritardo”, alla coppia del morning show “Ciao Brutti”, Critelli/Mastandrea. A seguire “La Radiazza” con la “comitiva” di Gianni Simioli e le inedite coppie di “Very Good” (Timo Suarez/Diego Laurenti) e “Mò Basta!” (Gigio Rosa/Marta Martinez) nel centro pomeriggio. Rosanna Iannacone e Bles, chiuderanno tra le 21.00 e mezzanotte.

Per partecipare, basterà minursi di pazienza, prontezza, buona sorte q.b. e chiamare lo 081/636363 ogni volta che gli speaker lanceranno il contest del Marte Black Friday, niro niro comme a ttè. Radio Marte è anche in radiovisione sul digitale terrestre, canale 655, in DAB+, app dedicate e su tutte le piattaforme social.