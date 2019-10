Bosco in rosa, laboratori per bambini e tanto altro nel programma del weekend a Capodimonte.

Intenso e variegato programma di attività al Museo e Real Bosco di Capodimonte nel prossimo weekend di sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019. Spazio allo sport con la maratona non competitiva per sole donne “Un bosco in rosa” e ai bambini con il laboratorio ispirato alla mostra Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica dal titolo “Taglia, cuci e metti in scena” a cura dell’associazione Amici di Capodimonte onlus. E poi come sempre i visitatori potranno ammirare la collezione e le mostre in corso: Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica a cura di Sylvain Bellenger (fino al 21 giugno 2020), Canova. Un restauro in mostra e Whisper only to you di Yeesookyung a cura di Sabrina Rastelli, Paola Giusti e Maria Rosaria Sansone (fino al 13 gennaio 2020) e assistere alle attività proposte dall’associazione Musicapodimonte: le performance musicali del M° Rosario Ruggiero e teatrali della Compagnia Arcoscenico.

Ma ecco i principali appuntamenti nel dettaglio:

Sabato 19 ottobre 2019, ore 16.00

Bosco in Rosa – Corri tra i capolavori

gara podistica non competitiva di 5 chilometri per 500 donne

partenza: Fagianeria (Real Bosco di Capodimonte)

Un’onda rosa è pronta a invadere sabato 19 ottobre 2019 alle ore 16.00 il Real Bosco di Capodimonte per la seconda edizione del Bosco in Rosa – Corri tra i capolavori, manifestazione podistica, a iscrizione gratuita, riservata alle sole donne. La gara/camminata non competitiva di 5 km è organizzata dalla Napoli Running in sinergia con il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger e al fianco dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono Onlus. Il ritrovo delle partecipanti è previsto alle ore 14.00 all’interno del Real Bosco di Capodimonte, nei pressi della Fagianeria, vicino all’ingresso di porta Miano dove è possibile effettuare anche le iscrizioni (info@napolirunning.com tel 333 3524840 – 333 4316612).

Tutte le atlete e runners che parteciperanno alla maratona potranno acquistare, nei giorni di sabato 19 e domenica 20, il biglietto di ingresso al Museo e alla mostra Napoli Napoli di lava, porcellana e musica al prezzo di 10 euro (anziché 14.00 euro) mostrando in biglietteria la pettorina della gara.

Domenica 20 ottobre 2019, ore 10.30

Taglia, cuci e metti in scena!

Laboratorio di costumi e parrucche

ispirato dalla mostra Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica

a cura dell’Associazione Amici di Capodimonte onlus

In occasione della mostra Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica (fino al 21 giugno 2019) promossa dal Museo e Real Bosco di Capodimonte con il Teatro di San Carlo, l’associazione Amici di Capodimonte propone il laboratorio creativo gratuito rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni, con lo scopo di coinvolgere anche il pubblico dei più piccoli nell’esperienza immersiva e spettacolare della mostra: sei appuntamenti al Museo (20 e 27 ottobre 2019, 10 e 24 novembre 2019, 8 e 15 dicembre 2019) e l’ultimo il 19 gennaio 2020 una speciale visita alla sartoria del Teatro di San Carlo a cura della direttrice Giusi Giustino.

Dopo una breve visita all’Appartamento Reale di Capodimonte, animato da manichini vestiti con abiti di scena dello storico repertorio del Teatro di San Carlo, seguiranno le attività di laboratorio in cui ciascun partecipante rielaborerà con la propria fantasia un “piccolo sé stesso” con abiti del Settecento e creerà coloratissime parrucche attraverso l’utilizzo di materiale da riciclo e scampoli del laboratorio di costumi del Teatro, che verranno portati con sé al termine delle attività.

Il laboratorio di domenica 20 ottobre 2019 è curato da Sara Berto, Maria Flavia Lo Regio, Martina Tramontano ed è destinato ai bambini dagli 8 ai 10 anni. I partecipanti apprenderanno le forme e i modelli tipici della moda settecentesca e sperimenteranno le differenze tattili e visive dei tessuti creando dei piccoli modellini in miniatura.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Segreteria Amici di Capodimonte

prenotazioni@amicidicapodimonte.org

081 7499147 (lun/ven ore 10.00/16.00)

www.amicidicapodimonte.org

MusiCapodimonte

Come ogni weekend, l’associazione MusiCapodimonte allieterà il pubblico con musica e performance. Sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019 il M° Rosario Ruggiero accoglierà i visitatori nella sala della pittura emiliana del Cinquecento (sala 12, al primo piano) a partire dalle ore 10.30 fino alle 12.30, svelando forme e significati di brani musicali classici e moderni. Le sale del museo saranno animate dalla performance della Compagnia Arcoscenico con Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta.