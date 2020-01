Capodimonte, tutti gli appuntamenti del weekend.

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte vi aspetta nel prossimo weekend (25-26 gennaio 2020) con le mostre Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica (fino al 21 giugno 2020), Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli (fino al 10 maggio 2020) e i laboratori di disegno a cura di Caroline Peyron. Come ogni weekend ci saranno le performance musicali e teatrali a cura dell’Associazione MusiCapodimonte.

Sabato 25 gennaio 2020, in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria il 27 gennaio, ci sarà la visita guidata Destinazione Berlino, a cura degli Amici del Real Bosco: un percorso tra alcune opere di Capodimonte “deportate” durante la Seconda guerra mondiale. Il 13 agosto 1947 le opere “trafugate” poterono tornare in Italia e nelle settimane successive lo storico dell’arte Giorgio Castelfranco curò, nella sua veste di funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione, la preparazione, l’allestimento e il catalogo della prima Mostra delle opere d’arte recuperate in Germania, che aprì i battenti il 10 novembre 1947 presso la Farnesina a Roma con la Danae di Tiziano come immagine simbolo. Le opere tornarono a Napoli e furono collocate a Capodimonte con l’inaugurazione del nuovo museo nel 1957. Durante la visita sarà possibile ammirare, tra le altre, le seguenti opere: Tiziano, Ritratto di Dama; Sebastiano del Piombo, Madonna del Velo; Raffaello, Madonna del Divino Amore; Palma il Vecchio, Sacra Conversazione; Luini, Madonna con Bambino; Bruegel, La parabola dei ciechi; Colantonio, San Girolamo nello studio; Giovanni Paolo Panini, Carlo di Borbone in visita alla Basilica di San Pietro.

La visita guidata è gratuita. E’ necessario solo munirsi del biglietto d’ingresso al museo. Prenotazione obbligatoria. Mail: amicidelrealboscodicapodimonte@gmail.com e Tel. o WhatsApp: 3209431770 (con mail o messaggio di riscontro).

25 gennaio 2020 in due orari 11.00/13.00 e 15.00/17.00

Laboratorio di disegno di Peyron 2019-2020

Un secolo d’arte al mese dal Duecento all’Ottocento

Fino al 23 maggio 2020 si rinnovano gli appuntamenti al Museo e Real Bosco di Capodimonte del laboratorio di disegno a cura di Caroline Peyron, artista francese che da molti anni lavora sul disegno, come strumento per insegnare a guardare le opere nei musei. Il laboratorio di disegno promosso da Amici di Capodimonte onlus anche quest’anno si rivolge ad un pubblico vasto ed eterogeneo, e mette insieme attorno all’opera d’arte adulti, adolescenti e bambini, persone che sanno disegnare con altre che non hanno mai preso una matita in mano.

Per tutto il weekend sarà a disposizione dei ragazzi del quartiere, per un utilizzo libero e gratuito nella salvaguardia del sito e del verde naturale, il campetto di calcio in erba ecologica, realizzato nel Real Bosco di Capodimonte grazie alla raccolta fondi della “Festa dell’Estate”, iniziativa di fundraising promossa dalle associazioni Amici di Capodimonte onlus e Premio GreeenCare Aps con il coinvolgimento di aziende come Euphorbia Srl, Ferrarelle Spa, Russo di Casandrino Spa, Pasta Grano Armando e Gay Odin, associazioni come Chicco d’Amore e singoli cittadini mecenati, sarà disponibile

MusiCapodimonte

Come ogni weekend, l’associazione MusiCapodimonte allieterà il pubblico con musica e performance. Sabato 25 e domenica 26 gennaio 2020 il M° Rosario Ruggiero accoglierà i visitatori del Museo, nella sala della pittura emiliana del Cinquecento (sala 12, al primo piano) a partire dalle ore 10.30 fino alle 12.30, svelando forme e significati di brani musicali classici e moderni. Le sale del museo saranno animate dalla performance della Compagnia Arcoscenico con Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta.