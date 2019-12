Christmas Fashion Show, appuntamento con la moda per bambini sabato 21.

Il 21 Dicembre si terrà il “Christmas Fashion Show“, presso “Le Chemineè Business Hotel” a Napoli, appuntamento tanto atteso, dedicato al mondo del Kids, ideato da Leonardo Angelo ( fashion producer, direttore di Becool Magazine ) e Gabriel Munari ( fotografo di moda e creative director Becool Magazine ), reduci dal successo del workshop Kids Coaching. Una serata di moda arte ed intrattenimento per festeggiare tutti insieme il magico Natale, un cocktail di benvenuto alle ore 19:00 per poi dare inizio alle ore 20:00 alla sfilata di moda Kids.

Per questa splendida occasione ci sarà la presentazione esclusiva dell’edizione di Natale di Becool Magazine KIDS, special guest della serata l’agenzia di moda Kiev Ucraina Nikol Pro, la quale presenzierà con uno staff di modelli. Un’agenzia d’importanza internazionale che vanta collaborazioni in tutto il mondo.

Tra i brands partecipanti: la FSC Group che unisce i due marchi “Piccola Doll Elegance “ e ”Saka Boy”. Creazioni adatte per mille occasioni, materiali ricercati e di prestigio come: la pura seta, il tulle, l’organza e il voile, per abiti che donano una sensazione di leggerezza…pizzo macramè: pizzo lavorato a mano attraverso intrecci e nodi. Presente poi, il noto brand “My Bride”, il quale si esprime con la voglia di riproporre e rinnovare il” Made in Italy”. L’azienda è composta da un personale altamente qualificato, decisamente attento alla ricerca di nuove idee e di nuove tendenze.

Il “Christmas Fashion Show“, sarà un viaggio che esprime il pianeta bimbo a 360° gradi, tutto per raccontare le nuove tendenze, collezioni che coinvolgono abitini e accessori, abiti da cerimonia in perfetto equilibrio tra eleganza e sobrietà. Stampe delicate impreziositi da accessori studiati per personalizzare ogni singolo capo, tutto per far vivere alle principesse una vera favola colma di romanticissimo e modernità. Per i maschietti gli intramontabili blazer realizzati con trame pregiate e tessuti di tendenza. A questi si aggiungono sahariane, giacche decostruite, giubbini coordinati da pantaloni camicie e t-shirt. Tanti ospiti e tante sorprese per un appuntamento imperdibile dedicato al magico mondo Kids.