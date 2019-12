Città di Partenope sarà ospitata alla Camera dei Deputati domani. Agrelli: “Raccontiamo un’immagine di Napoli viva e libera da falsi stereotipi”.

“Immagini in viaggio: partenza e arrivo alla Città di Partenope” è il titolo dell’evento in programma mercoledì 4 dicembre 2019, alle ore 15.00, presso la Camera dei Deputati – Sala del Refettorio (via del Seminario 76, Roma). L’incontro è organizzato da Città di Partenope a completamento della collezione dei cinque volumi “PARTENOPE – Another way to see Naples”, che hanno raccontato il lato positivo di Napoli, mostrando una città viva, vera e libera dai suoi stereotipi.

Città di Partenope è un movimento cittadino nato per promuovere il senso civico e, attraverso questo, diffondere l’immagine positiva di Napoli. Il progetto è stato ideato dal pubblicitario napoletano Claudio Agrelli e definito dalla stampa estera come il più importante progetto di responsabilità sociale realizzato da una piccola impresa del Mezzogiorno d’Italia.

“Pubblicando i libri fotografici PARTENOPE, volevamo diffondere un’immagine meno stereotipata della città di Napoli e soprattutto dei napoletani – dichiara Agrelli -. Abbiamo fatto un lavoro certosino alla ricerca di storie positive, raccogliendo le testimonianze di cinquanta tra imprenditori, professionisti e personaggi dello sport e dello spettacolo. Queste storie si pongono l’obiettivo di incentivare i giovani a restare a Napoli e costruire qui il loro futuro; e perché no, anche di favorire l’incoming di giovani di altre città. Per sensibilizzare tutti i cittadini verso questi argomenti, abbiamo voluto creare un video che accompagna la fase editoriale: s’intitola Vivere a Napoli e negli anni scorsi è diventato virale sui social, totalizzando oltre un milione di visualizzazioni. Notizia delle ultime ore, è che il video è stato spontaneamente adottato dall’AP Program negli Stati Uniti, che ne ha richiesto licenza di utilizzo per la pubblicazione di un corso di italiano per l’accesso al College. Il testo sarà letto e studiato da circa 3 milioni di studenti americani nelle scuole superiori, distribuiti in 22 mila istituti che sostengono gli esami di Advanced Placement (AP)”.

Alla Camera dei Deputati l’evento, condotto dalla giornalista Rai Camilla Nata, sarà aperto da Claudio Agrelli, fondatore Città di Partenope, che ha coinvolto Confinternational di Salvo Iavarone, partner per questa particolare occasione. Interverranno nomi prestigiosi quali Luca Bianchi, direttore generale SVIMEZ, che commenterà l’ultimo rapporto; Domenico Arcuri di Invitalia, che si soffermerà sugli investimenti nel Mezzogiorno per i giovani. Da evidenziare anche le testimonianze di tre storie raccolte nel libro: quelle del manager Armando Brunini, autore del rilancio dell’Aeroporto di Napoli, dell’imprenditore Paolo Scudieri, simbolo della grande industria in cui Napoli diventa protagonista, e del giovane professionista Alessandro Paone, che ritornato a Napoli ha fondato una importante realtà nel settore giuslavoristico. Presenti anche i Senatori della Repubblica Maurizio Gasparri e Valeria Valente.