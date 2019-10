Compie un anno Elabora, il Centro Studi Quartieri Spagnoli.

Elabora Centro Studi Quartieri Spagnoli è una piccola aula studio nel cuore del quartiere ideata e realizzata dall’associazione Hermes Turismo e Beni Culturali. Da circa un anno porta nel cuore di Napoli libri di storia dell’arte, archeologia, letteratura, storia e cultura partenopea con una sezione interamente dedicata ai Quartieri Spagnoli. Elabora è ad accesso gratuito, uno spazio dove poter parlare e confrontarsi, dove fare ricerca e realizzare progetti, un laboratorio dinamico riempito dalla vitalità dei ragazzi di Discovering-Qs

Su una piccola biblioteca nel cuore dei Quartieri Spagnoli forse pochi avrebbero scommesso. Elabora può essere raccontata in tanti modi attraverso i libri che raccoglie, attraverso gli incontri con amici, colleghi, attraverso le storie dei ragazzi di Discovering QS che qui hanno realizzato la prima mappatura delle edicole votive del quartiere, o attraverso l’incontro con i Guerrilla Spam e la realizzazione dell’edicola , o ancora attraverso la mostra fotografica al PAN che ha raccontato “vita, morte e miracule” delle edicole nei Quartieri Spagnoli . Elabora può essere raccontata in tantissimi modi, perché tantissime sono state le occasioni di questo primo anno di vita. E’ stata una sala aperta a tutti, a volte sporca di colori, con i tavoli invasi di libri, immagini e ritagli di giornale. L’abbiamo vista crescere grazie alle vostre donazioni con le pareti che ogni mese avevano uno scaffale in più.

Elabora è stato un progetto di pancia e di cuore, ed è arrivata veloce al suo primo anno di vita. Il 6 aprile la prima biblioteca dei Quartieri Spagnoli compie un anno. E noi siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, perché è diventata quella che avevamo immaginato : un luogo di confronto e di crescita.

Il primo compleanno segna un po’ il primo traguardo, il primo step in cui ti volti a guardare indietro. Noi l’abbiamo fatto, ci siamo guardati indietro e siamo orgogliosi dei nostri ragazzi e degli amici e soci che ci hanno sostenuto e incoraggiato. Poi però abbiamo guardato avanti, e abbiamo deciso di salire su questo primo gradino e darci lo slancio Hermes, sempre pronti per una nuova meta.