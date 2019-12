Concerti di Natale alle Chiese Anglicane con coro gospel.

In prossimità del periodo natalizio, si terranno a Chiaia e Soccavo due concerti di

Natale, offerti da un gruppo composto da 5 musicisti, un coro di 15/20 adulti e un

altro di 30 bambini.

Il repertorio è vario e comprende alcuni fra i più noti classici natalizi e della

tradizione gospel come “Gioia nel mondo”, “Buon Natale in allegria, “Silent Night” e

“Happy Day”, tra tanti altri canti volti a celebrare la nascita del Re, Gesù Cristo.

Il concerto di mercoledì, 11 dicembre, si svolgerà alle ore 20 nella Chiesa Anglicana

sita in Via San Pasquale a Chiaia, 15B. L’evento è organizzato dalla Chiesa

Cristiana Evangelica dei Campi Flegrei in collaborazione con la Chiesa Cristiana

Evangelica Neapolis.

Il concerto di domenica, 15 dicembre, è organizzato dalla Chiesa Cristiana

Evangelica dei Campi Flegrei e si terrà alle ore 19 nella chiesa appena citata sita in

Viale Traiano 92, Soccavo.

Entrambi gli eventi sono gratuiti.