Concerto per l’Immacolata a Sant’Anna dei Lombardi.

L’8 dicembre si avvicina e con la Festa dell’Immacolata e il Tradizionale Concerto dell’Immacolata si entra nell’atmosfera vera e propria del Natale.

Un concerto con un repertorio dedicato alle più belle Ave Marie di Caccini, Durante Adam, Schubert, Verdi, Mascagni, Verdi, Franck. Immortali melodie senza tempo che toccano ed emozionano i cuori degli spettatori, cantate dalle meravigliose e melodiose voci di artisti del Teatro San Carlo quali il soprano Olga De Maio, il tenore Luca Lupoli, e il tenore Lucio Lupoli.

Artisti che saranno accompagnati dalla pianista Nataliya Apolenskaja alla quale si alternera’ come artista ospite il pianista Sebastiano Brusco con degli a solo pianistici dedicati a Beethoven, Schubert e Listz.

Lo spettacolo, organizzato dall’Associazione Noi per Napoli presso il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli, sarà un viaggio musicale e canoro e verrà raccontato dalle voci degli attori Bruno Caricchia ed Eleonora Migliaccio che interpreteranno alcuni dei più grandi classici della letteratura mariana.

Canto, musica e narrazione racconteranno, illustreranno ed esploreranno in maniera poliedrica la figura della Vergine Maria, nella sua tenera concreta maternità umana e divina, per riflettere in maniera più consapevole sul mistero del S. Natale.

Un evento che si propone di valorizzare, attraverso la visita guidata della cinquecentesca Sala del Vasari e dell’Ipogeo, uno dei siti di particolare bellezza ed un tesoro del nostro patrimonio storico artistico.

Un progetto che coniuga arte, cultura e solidarietà, promuovendo la conoscenza storica abbinata sempre alla musica ed al bel canto, rendendoli accessibili ai cittadini napoletani ed agli ospiti in visita a Napoli in questi giorni di festa.

Ed un evento che ha anche finalità benefiche per la mensa dei senzatetto di Piazza del Gesù, con i Patrocini della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e della Curia Arcivescovile di Napoli.

La serata sarà presentata dal giornalista Giuseppe Giorgio che inquadrera’ con le sue “note storiche ” i brani del programma.

La visita guidata inizierà alle h.18.30 ( Concerto h.19.30) e sarà a cura della Cooperativa sociale ParteNeapolis.

Visita guidata più concerto 13€ (Sconto CRAL previa esibizione tessera 10%)

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’ Associazione Culturale Noi per Napoli (www.noipernapoli.it), tel. 339 4545044 / 327 7589936 o al Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi 081 4420039.

Vendita online Azzurroservice https://www.azzurroservice.net/biglietti/concerto-dellimmacolata

Oppure in tutti i punti vendita di https://www.azzurroservice.net/mappa-punti-vendita