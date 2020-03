Coronavirus, rinviata Giornata Cittadina per la Sicurezza sui luoghi di Lavoro pervista per il 5 al Maschio Angioino.

Quest’anno l’abituale “Giornata Cittadina per la Sicurezza sui luoghi di Lavoro”, organizzata dall’Osservatorio per la Sicurezza sui luoghi di Lavoro “Napoli Città Sicura” il giorno 5 marzo 2020 ore 10.30/13.00 presso la Sala dei Baroni Maschio Angioino, è rivolta in modo particolare alla premiazione di numerosi alunni delle scuole primarie e di I° grado che hanno partecipato a progetti e bandi programmati con l’Ufficio Regionale Scolastico, l’Inail e associazioni partners dell’Osservatorio.

Nel prendere atto della preoccupazione collettiva, oltre all’osservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 47 del 25/02/2020 relativo all’emergenza “CORONAVIRUS” ( art. 1 lettera b), si rinvia la “Giornata Cittadina per la Sicurezza sui luoghi di Lavoro” a data da destinarsi per motivi di opportunità.