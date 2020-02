Domenica 2 ingresso gratuito a Capodimonte.

Domenica 2 febbraio 2020 si rinnova l’appuntamento con la prima domenica gratuita del mese nei musei. Il Museo e Real Bosco di Capodimonte aderisce all’iniziativa e, pertanto, sarà visitabile gratuitamente la collezione Farnese, l’Armeria farnesiana e borbonica e la Letizia Ramolino, gesso del Canova restaurato per il ciclo di mostre L’Opera si racconta al primo piano (8.30-19.30) mentre al secondo piano (9.30-17.00) sarà possibile ammirare la Galleria delle arti a Napoli dal Duecento al Settecento, il Corridoio barocco e del ‘700, la Flagellazione di Cristo di Caravaggio e l’imperdibile mostra Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli con le sculture, i disegni e le maquette architettoniche, mentre la sezione delle ceramiche è allestita nell’antico Cellaio del Real Bosco, aperto nel weekend dalle ore 10.00 alle 16.00.

A soli 6 euro, invece, sarà visitabile la mostra Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica, a cura di Sylvain Bellenger promossa dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, con il Teatro di San Carlo di Napoli, in collaborazione con Amici di Capodimonte onlus e la produzione e organizzazione della casa editrice Electa. Le 19 sale dell’Appartamento Reale, riproposte in una spettacolare e coinvolgente scenografia, ideata dall’artista Hubert le Gall come la regia di un’opera musicale, diventano il palcoscenico d’eccezione sul quale vanno in scena il Teatro di San Carlo, con la sua sartoria oggi diretta da Giusi Giustino e le porcellane di Capodimonte. Vero filo conduttore della mostra: la musica che si ascolterà grazie all’uso di cuffie dinamiche – non semplici audioguide – che si attivano passando di sala in sala. Per scoprire tutto sulla mostra visita il sito dedicato: www.napolilavaporcellanaemusica.it