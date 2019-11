Donizetti amore e morte, sabato 9 alla Domus Ars.

Sabato 9 novembre 2019 alle ore 20,30 appuntamento con un imperdibile spettacolo teatrale scritto e diretto da Antonio Mocciola presso il Centro di Cultura Domus Ars sito in Via Santa Chiara 10/c.

Con:

Gabriella Colecchia Mezzosoprano

M° Gianni Gambardella Pianoforte

Giovanni Allocca attore

ANTONIO MOCCIOLA RIPORTA IN SCENA IL DONIZETTI PERDUTO

Scritto e diretto da Antonio Mocciola, l’evento riporterà in scena un capolavoro donizettiano sepolto e ritrovato dal Maestro Enzo Amato, chitarrista, compositore, direttore d’orchestra e studioso del Settecento Napoletano.

Eseguito l’unica volta il 31 luglio1837, il giorno dopo la scomparsa a soli 28 anni dell’amata moglie Virginia, al Teatro San Carlo di Napoli, questo preziosissimo Inno, composto per il compleanno della regina Maria Teresa, fu quasi rinnegato dall’artista bergamasco, che lo ha sempre collegato a quell’evento luttuoso. Recuperato dalla polvere degli archivi, il componimento sarà eseguito 120 anni dopo a suggello di uno spettacolo sulla vita di Gaetano Donizetti, che Mocciola ha scritto per la splendida voce di Gabriella Colecchia. Sarà proprio la mezzosoprano partenopea, artista di caratura internazionale, a cantare le arie donizettiane dello spettacolo, accompagnata al pianoforte dal Maestro Gianni Gambardella, mentre il talentuoso e poliedrico attore Giovanni Allocca impersonerà Donizetti.

“Non posso che ringraziare – dichiara Antonio Mocciola – l’enorme regalo del Maestro Enzo Amato, che ci ha messo a disposizione questo capolavoro perduto di Donizetti, e da lui ritrovato. Sarà la ciliegina sulla torta di uno spettacolo che ho scritto su idea di Gabriella Colecchia, amica e grandissima artista, cantante d’opera internazionale che si è tuffata in questo progetto con trasporto ed entusiasmo, coinvolgendo il Maestro Gianni Gambardella al pianoforte. Per il ruolo di Gaetano Donizetti vedremo un grande Giovanni Allocca, alle prese con un ruolo sorprendente e molto diverso dai suoi personaggi più noti. Insomma, una sfida nuova che spero possa avvicinare sempre più gente all’arte modernissima di un musicista bergamasco sì, ma innamoratissimo di Napoli, e che non sempre l’allora Capitale del Regno delle Due Sicilie ha saputo ricambiare con altrettanta generosità”.

Ingresso €10,00 ridotto € 5,00

I giovani fino al 26° anno di età, gli over 60, possono acquistare i biglietti a prezzo ridotto.