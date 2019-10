Doppio appuntamento con la conversazione in lingua inglese da IoCiSto.

La libreria IoCiSto propone a tutti coloro che desiderano migliorare la propria capacità di conversare in lingua inglese due appuntamenti veramente interessanti. Si parte il 14 ottobre con “Meet Mary, Queen of Scots”, un incontro della durata di due ore in cui, gustando una tazza di tè inglese accompagnato da gustosi pasticcini, si discute, rigorosamente in inglese e con madrelingua della scuola Steps Academy, della Regina di Scozia Maria Stuarda.

Un’ottima occasione per esercitarsi e migliorare la propria capacità di sostenere conversazioni in lingua. È previsto anche un secondo appuntamento la settimana successiva e, qualora l’iniziativa dovesse ottenere un buon riscontro, non è escluso che vengano organizzati ulteriori incontri basati su questo formato.

A partire dal mese di novembre sono previsti inoltre 5 incontri curati da Gordon M. Poole, prestigioso docente dal ricchissimo curriculum presso importanti scuole di lingua, Scuole Interpreti e l’Università Orientale. Un’ora e mezza a incontro, per discutere e approfondire temi concordati dai partecipanti insieme all’insegnante. I testi vengono distribuiti qualche giorno prima tramite posta elettronica, per rendere ancora più proficuo l’esito di questa full immersion nell’argomento scelto.

Per venire incontro alle esigenze dei ragazzi, sono previste anche delle tariffe speciali per gli under 30, oltre alla tradizionale riduzione riservata ai soci di Iocisto. Iocisto, la libreria di tutti, dove oltre a coltivare l’amore per la lettura si allargano gli orizzonti e attraverso seminari e laboratori si esplorano diversi ambiti del sapere.