E’ Carnevale al Disney Store di Napoli.

Il Disney Store di Napoli festeggia il Carnevale con un’ampia proposta di costumi e momenti di intrattenimento a tema. L’esclusiva gamma 2020 offre ai bambini la possibilità di indossare i panni del proprio personaggio Disney preferito e include anche i protagonisti di Frozen 2, Star Wars: The Rise of Skywalker, Spider-Man, Toy Story e le Principesse Disney.

Per festeggiare insieme il Carnevale tutti i piccoli Guest sono invitati nel Disney Store di Napoli per creare e colorare insieme ai Cast Member la propria maschera di Carnevale. Gli eventi in Store* si terranno alle 11 e alle 17 nei seguenti giorni: Sabato 8 e Domenica 9 Febbraio; Sabato 15 e Domenica 16 Febbraio; Sabato 22 e Domenica 23 Febbraio; Martedì 25 e Giovedì 27 Febbraio. Tutti i bambini potranno unirsi al divertimento anche da casa con le maschere esclusive scaricabili da https://www.shopdisney.it/eventi.

Tutti i Guest potranno inoltre partecipare all’entusiasmante concorso a premi per vincere un buono da 500€ da utilizzare nei Disney Store! Per vincere è sufficiente effettuare una spesa di almeno 40€ nei Disney Store o su shopDisney.it dal 31 gennaio al 17 febbraio, conservare lo scontrino o la ricevuta dell’ordine online, visitare il sito ufficiale del concorso, registrarsi (in caso non si disponga già di un account Disney) e seguire le istruzioni. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://concorsi.disney.it/carnevale.

Pronti per il Carnevale?