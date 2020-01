Fabrizio Bosso in concerto a Eccellenze Campane giovedì 16.

Eccellenze Campane, polo enogastronomico di piccole imprese locali e parte di Adler Group, propone giovedì 16 gennaio una degustazione per unire cibo e jazz di qualità nella propria sede di via Brin 69. Da una parte una selezione di pietanze scelte accuratamente, dall’altra musicisti di fama internazionale per allietare i clienti.

Per gustare al meglio la musica, Eccellenze Campane propone un menu composto da una portata di pasta e patate con la provola affumicata, un calice di vino (o bibita) e acqua, al costo di 20.00 euro comprensivi dell’accesso al concerto.

Il concerto, il cui ospite d’onore sarà il trombettista Fabrizio Bosso, inizierà alle 20.30 e potrà contare anche sulla partecipazione di Francesco Nastro al piano, Tommaso Scannapieco al contrabbasso ed Elio Coppola alla batteria. Bosso ha iniziato a suonare la tromba a 5 anni. A 15 era già diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e subito si è imposto nel referendum Top Jazz del mensile Musica Jazz tra i nuovi talenti italiani, e nel 2002 si è aggiudicato il premio europeo Django d’Or.

Per prenotazioni si può scrivere a eventi@eccellenzecampane.it o telefonare al 081/203657.