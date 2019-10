Festa dell’Uva a Priora di Sorrento da sabato 5 a lunedì 7.

Dal 5 al 7 ottobre, nella frazione di Priora, sulle colline di Sorrento, torna la Festa dell’Uva.

Giunta alla sua 40ma edizione, l’iniziativa, promossa dalla Parrocchia di Sant’Attanasio Vescovo, con il sostegno del Comune di Sorrento, attira ogni anno centinaia di appassionati di sagre, da tutta la regione.

“Si tratta di un appuntamento che celebra il forte legame tra la comunità di Priora e la terra – spiega il consigliere comunale Lorenzo Fiorentino – Da secoli, in quest’area vengono prodotti alcuni dei prodotti tipici locali per i quali Sorrento è nota in Italia e nel mondo, dai limoni all’olio. E naturalmente il vino. Negli stand sarà possibile ammirare antichi attrezzi agricoli, che rievocano il rito della vendemmia, e degustare piatti della nostra tradizione”.

Nel corso della manifestazione sono previsti anche numerosi momenti dedicati allo spettacolo.

Si parte il 5 ottobre, alle 20.30, con il cabaret di Paolo Caiazzo e la danza della scuola di Patty Schisa. Domenica, sempre alle 20.30, sarà la volta del concerto di Imma Balduccelli e Luigi Belati mentre l’indomani, 7 ottobre, sul palco saliranno Nando Varriale con il suo teatro cabaret e, a seguire, gli Allerija in concerto.