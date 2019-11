Festa per Silvana, 1 dicembre a Donnaregina.

Cosa c’è di più bello della bellezza per festeggiare la bellezza? Anche quest’anno la Fondazione Cariello Corbino organizza la “Festa per Silvana”, ormai giunta alla terza edizione, che si svolge per ricordare l’impegno sociale di Silvana Cariello e per offrire, appunto, un’occasione di bellezza – tra arte e beneficenza- a chi volesse essere protagonista di un gesto di solidarietà.

Data da segnare in agenda. Domenica 1 dicembre, dalle ore 10, si potrà visitare lo straordinario Complesso Monumentale di Donna Regina di Napoli e, successivamente, alle 11.30, ascoltare il magnifico concerto “Immersi nella bellezza” dell’orchestra “Discantus Ensemble” e del “Coro Polifonico di Napoli”, diretti dal maestro Luigi Grima.

Un’occasione preziosa (in biglietteria ticket di ingresso 10 euro) per fare del bene ai minori meno fortunati a Napoli e in Africa, con progetti che la FCC sostiene da tre anni con grandi risultati.

I ragazzi del team “Ronin Club” dei Quartieri Spagnoli sono stati di recente incoronati a Tokyo Campioni del Mondo a squadre di Chanbara, lo sport di spade giapponese. Mentre procede speditamente un altro sogno di Silvana, sostenuto con forza da Alberto Corbino, presidente della Fondazione Cariello Corbino, assieme a suo fratello Andrea e al padre Sergio: dare tetto e istruzione ai piccoli di un villaggio della Repubblica democratica del Congo, una delle aree di crisi più gravi del pianeta, dove la Fondazione CC ha quasi completato un orfanotrofio scuola – centro di Comunità, “Les Gazelles de Silvana”, che attualmente ospita ben 75 minori.

#lesslikemorelife

#fondazionecariellocorbino

#lesgazellesdesilvana

Per ulteriori informazioni:

cell.3403617592

fondazionecariello@gmail.com

http://fondazionecariellocorbino.org

https://www.facebook.com/pg/FondazioneCarielloCorbino/