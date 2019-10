Fontanelle Experience, sabato 2 al Rione Sanità.

Sabato 2 novembre alle ore 18.00 Nomea presenta “Fontanelle Experience” un evento unico inserito nella rassegna ‘Vivi nel Ricordo 2019’ del Comune di Napoli

Potrai essere catapultato attraverso l’Arte Performativa in un viaggio spirituale dentro te stesso in un sito unico al mondo: il Cimitero delle Fontanelle, situato in uno degli storici quartieri più caratteristici di Napoli, la Sanità.

E’ una delle location più incredibili della città con un ex-ossario che si estende per oltre 3000mq., potrai esser travolto da grandi emozioni lasciando fluttuare la mente. Muovendoti liberamente potrai assistere ad un imperdibile performance Violino&Violoncello, Danza e Live Painting

La ritmicità delle performance con l’evoluzione degli elementi in modo armonico e dinamico ti condurranno ad uno stato di intimità. Tutto questo permette di rivivere il fascino mistico del ‘Rito’ calandoti nel rituale storico delle “anime pezzentelle”.

Con questo momento vogliamo donare, dopo il successo della prima edizione di luglio, la possibilità di vivere e condividere insieme in modo non convenzionale ciò che definiamo Tempo.

Possibilità di parcheggio nei pressi del sito

Ticket: 5€ – Prenotazione obbligatoria:

