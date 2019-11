“Fuoco amico”, in corteo con Marisa Laurito venerdì 29 al Trianon Viviani.

Venerdì 29 novembre, alle 10, al Trianon Viviani, assemblea pubblica con la popolare attrice, neodirettore artistico del teatro, e oltre novanta associazioni, scuole, sindacati e fondazioni, in sostegno di Assogioca Seguirà il corteo, con quattrocento bambini e una megabandiera della pace

Finale con il rap e il rogo dei “pensieri negativi”

Ci sarà anche Marisa Laurito, venerdì 29 novembre, a “Fuoco amico”, la risposta del mondo delle associazioni, della scuola e della cultura agli ultimi gravi atti di devastazione e intimidazione da parte di bande giovanili che hanno colpito la sede dell’Associazione gioventù cattolica (Assogioca) nel quartiere Mercato.

Alla vigilia della manifestazione, tantissime le adesioni pervenute ai promotori (Assogioca, il teatro Trianon Viviani e gli istituti comprensivi Campo del Moricino del Mercato e Adelaide Ristori di Forcella): con l’Arcidiocesi e la Seconda Municipalità (Mercato – Pendino), sono oltre novanta le sigle di associazioni, scuole, sindacati e fondazioni in calce alla locandina che riprende l’immagine di un murale eseguito da Banksy a Port Talbot nel Galles.

Il titolo della manifestazione è stato ideato dal regista Davide Iodice per indicare sia il «fuoco amico distruttivo, probabilmente appiccato o esploso, come nel caso di Assogioca, da quegli stessi ragazzini a cui l’attività pedagogica di operatori e associazioni è rivolta; sia il fuoco positivo e fecondante dei pensieri buoni: il fuoco di una passione civica da coltivare e sostenere».

L’incontro inizierà alle 10 con un’assemblea pubblica, che discuterà sul monitoraggio del disagio giovanile e la necessità di risposte condivise agli episodi di devianza. Vi parteciperanno, tra gli altri, Gianfranco Wurzburger, presidente di Assogioca, Gianni Pinto e Marisa Laurito, rispettivamente presidente e direttore artistico del teatro Trianon Viviani per il triennio 2020/2022, Chiara Stella Serrato e Immacolata Iadicicco, dirigenti scolastiche del Campo del Moricino e della Ristori, quindi don Tonino Palmese, vicario episcopale e presidente della fondazione Polis. Porteranno le loro testimonianze Arnaldo Capezzuto, segretario dell’Unione cronisti della Campania, Lucia Montanino, vedova di Gaetano, la guardia giurata uccisa in una sparatoria a piazza Mercato dieci anni fa, e gli attori Daniele ed Emanuele Vicorito e Vincenzo Iaquinangelo.

Da poco nominata al vertice artistico del teatro pubblico di Forcella, Laurito ha scelto di partecipare a questa manifestazione per la sua prima uscita istituzionale: «Il Trianon Viviani, che diventerà il teatro stabile della canzone napoletana, assieme alle tante forze positive del quartiere e della città che hanno aderito alla manifestazione, favorirà ogni iniziativa di rigenerazione del territorio, cercando di portare sulla strada giusta chi ha scelto la violenza». Tra le azioni che saranno messe in campo dalla fondazione teatrale ci sarà un progetto speciale di inclusione sociale, curato da Davide Iodice, per assicurare un maggiore radicamento nel territorio e uno spazio di crescita civile e culturale a Forcella. Un altro progetto speciale del teatro, “Raffaele Viviani, uno di noi”, curato da Nello Mascia, prevederà, tra l’altro, l’organizzazione di incontri con gli studenti di tre scuole del centro storico.

Seguirà, alle 11, un corteo con quattrocento bambini che sfileranno con una bandiera della pace – lunga trenta metri e larga dieci metri – da piazza Vincenzo Calenda fino alla sede di Assogioca in piazza Mercato. Lì verranno raccolti tutti i bigliettini sui quali gli allievi delle due scuole hanno scritto in questi giorni i pensieri negativi che li tormentano. Alcune riflessioni saranno riprese in una performance di free style del rapper Oyoshe. Quindi il rogo simbolico finale con il quale ciascun allievo brucerà il proprio pensiero negativo.

Presidio di legalità in un luogo dove la criminalità cerca di farsi strada, Assogioca si occupa di minori a rischio. La sua sede, di proprietà comunale, è stata lambita da un incendio doloso appiccato ai locali adiacenti il 22 ottobre scorso; quindi ulteriormente danneggiata e derubata il 9 novembre da una sedicente “Beby camorra”. Il 14 novembre, ancòra, alcuni ragazzini, armati di pistole ad aria compressa e incappucciati, hanno seminato all’esterno il panico tra i passanti.

dichiarazione di Giovanni Pinto, presidente della fondazione Trianon Viviani, sulla partecipazione del teatro pubblico di Forcella alla manifestazione Fuoco amico

Il Trianon Viviani partecipa con grande convinzione a “Fuoco amico”, la manifestazione che domattina parte proprio dal teatro pubblico di Forcella e poi prosegue con un corteo che arriverà a piazza Mercato per esprimere vicinanza e solidarietà all’Associazione gioventù cattolica (Assogioca), vittima nei giorni scorsi di varî episodi delinquenziali.

Il Trianon Viviani sarà presente con tutto il cda, con il direttore artistico, con i curatori di due progetti speciali e con i dipendenti per ribadire non solo un «no» deciso alla violenza e alla sopraffazione, ma per dare il proprio contributo alla costruzione, condivisa con le forze migliori del territorio, di iniziative concrete di aggregazione e socialità per i bambini e le famiglie per affermare una nuova qualità della vita.

Marisa Laurito, recentemente nominata direttore artistico per il triennio 2020/2022, è già impegnata non solo nella elaborazione del programma artistico, ma anche nella definizione e realizzazione delle iniziative per il recupero di piazza Vincenzo Calenda e della sua testimonianza archeologica, il Cippo a Furcella di Neapolis, nonché dell’apertura al quartiere del parcheggio di castel Capuano.

Con lei Davide Iodice, curatore di un progetto speciale del Trianon Viviani di inclusione sociale, per assicurare un maggiore radicamento nel territorio e uno spazio di crescita civile e culturale a Forcella, e Nello Mascia, curatore di un altro progetto speciale del teatro, “Raffaele Viviani, uno di noi”, che prevede tra l’altro incontri periodici e permanenti con gli studenti di tre scuole del centro storico.

Il Trianon Viviani c’è! Insieme all’Arcidiocesi e a tantissime associazioni, fondazioni, organizzazioni sindacali, rappresentanze teatrali, la Curia. Tutti insieme per un “Fuoco amico” positivo e fecondante.

promotori e aderenti

Gio.Ca. fondazione Trianon Viviani istituto comprensivo Campo del Moricino istituto comprensivo Adelaide Ristori Arcidiocesi di Napoli Municipalità 2 – Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, san Giuseppe Ad alta voce Adoc Agesci Agora l’Altra Napoli onlus associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi onlus associazione di promozione sociale Amici di PeterPan consorzio Antiche botteghe tessili Artec – Associazione regionale teatrale della Campania / Agis – Associazione generale italiana dello spettacolo, Campania Articolo 21 consulta delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato della Municipalità 2 associazione Assoli associazione Attori indipendenti Avog – Associazione volontariato guanelliano Azione cattolica diocesana il Balletto di Napoli – compagnia regionale di danza fondazione Banco di Napoli associazione Bersaglieri Blue tiger (gruppo storico di tifosi del calcio) consorzio Borgo orefici Casa del Contemporaneo (sala Assoli – teatro dei Piccoli) Cisl – Confederazione italiana sindacati lavoratori, Napoli associazione Cittadini contro le mafie e la corruzione associazione Collegium Philarmonicum Csi – Centro sportivo italiano, Napoli Csv – Centro di servizio per il volontariato, Napoli fondazione Eduardo De Filippo augustissima compagnia della Disciplina della santa Croce associazione Dissonanzen associazione Annalisa Durante coordinamento campano dei Familiari delle vittime innocenti Federconsumatori Fiab Napoli Cicloverdi Figli in famiglia associazione i Figlioli di santa Maria di Loreto Flc – Federazione lavoratori della conoscenza / Cgil – Confederazione generale italiana del lavoro, Napoli pl. – Femminile plurale Fondazione di comunità del Centro storico di Napoli associazione dei commercianti ‘AForcella Fuci – Federazione universitaria cattolica italiana consorzio Gaia florum floricoltori campani associazione Incontri teatrali Interno 5 Itinerarte Legambiente parco letterario Vesuvio onlus Libera Campania Libreria del cinema e del teatro Lyceum di danza Mara Fusco sala eventi Madalù associazione di promozione sociale Manallart Mcl – Movimento cristiano lavoratori fondazione Mezzogiorno/Europa Movimento danza associazione Musica è vita NomoΣ movimento forense le Nuvole – teatro arte scienza Obiettivo Napoli Parteneapolis cooperativa sociale Pastorale giovanile fondazione Polis comitato Portosalvo ProNoiEmotion Proodos – consorzio di cooperative sociali Prospet – Promozione spettacolo associazione Samb & Diop associazione Alessandro Scarlatti associazione Domenico Scarlatti i Sedili di Napoli onlus Sindacato unitario giornalisti della Campania associazione Sistema Med – Musica e danza Campania / Agis – Associazione generale italiana dello spettacolo, Campania Smartlet – Saperi e media applicati risorse territoriali letteratura e turismo Sos amici Sud promotion Teatri associati di Napoli i Teatrini teatro Eidos Teatro pubblico campano teatro Totò Uil Campania Uilcom – Unione italiana lavoratori della comunicazione, Campania / Uil – Unione italiana del lavoro Unioni cattoliche operaie Uniti Verdi ambiente e società onlus associazione Giuseppe Veropalumbo le Viole di Partenope associazione di promozione sociale associazione Virgo Maria