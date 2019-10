Gran Concerto di Capodanno al Delle Palme il 1 gennaio 2020.

Evento dalle “grandi attese”, progettato, ideato dalla direzione e partecipazione artistica dei due artisti lirici il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli, rappresentanti ed esponenti di Noi per Napoli, che appunto come sempre si dedicano con la loro sensibilità, anima artistica, grande competenza, professionalità, passione ed amore per la loro città, alla realizzazione di questo grande spettacolo che coniuga bel canto, musica, danza e teatro nel solco della più grande tradizione partenopea.

Un vero viaggio nel mondo della musica, del canto e della danza fra celebri melodie viennesi, valzer di Strauss, famosi brani di opera ed operetta e appassionanti canzoni classiche napoletane, un mix di fantastiche sensazioni e tanto coinvolgimento per abbandonarsi alla spensieratezza e all’allegria tipica del celebre Concerto di Capodanno di Vienna.

Con loro sul palco del Teatro delle Palme, uno dei teatri storici di Napoli, con il secondo palcoscenico più grande dopo quello del Teatro San Carlo, dove si sono esibite tutte le star dello spettacolo nazionale ed internazionale dagli anni cinquanta in poi. Quest’anno il tenore Lucio Lupoli, lo straordinario attore Giacomo Rizzo, testimonial della serata, il giornalista Giuseppe Giorgio con i suoi interventi storici, l’Ensemble orchestrale dell’ Associazione “Noi per Napoli”, il Quartetto d’archi Aedon, con la partecipazione del flautista Andrea Ceccomori, il corpo di ballo del Centro d’Arte Tersicorea con le coreografie di Gloria Sigona e Livia Spoto e la presentatrice Lorenza Licenziati.

Un grande spettacolo che mantiene e conferma sempre la caratteristica della solidarietà, insita in tutte le iniziative ed eventi dell’Associazione Culturale Noi per Napoli, una parte del ricavato sarà devoluto, come ogni anno, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a favore della mensa Caritas dei senzatetto di Santa Chiara a Napoli.

Quindi veramente un evento coinvolgente, seguito negli ultimi anni da circa duemila persone, al quale vale veramente la pena prendere parte.

Per non perdere l’opportunità vivere insieme in un caleidoscopio di emozioni e sensazioni il primo giorno del 2020 basta prenotare subito il posto ai seguenti recapiti:

Teatro Delle Palme biglietteria 081/ 418134

Associazione Culturale Noi per Napoli, telefono 339 4545044 – 327 758 99 36;

Acquisto online: https://www.azzurroservice.net/biglietti/gran-concerto-di-capodanno

In alternativa si possono acquistare i biglietti in tutti i punti vendita elencati qui: https://www.azzurroservice.net/mappa-punti-vendita/