Grande successo per Radio Marte a Sanremo.

Un successo senza precedenti quello di Radio Marte a Sanremo. Sono centinaia gli artisti provenienti da ogni parte d’Italia, che si alternano nella vetrina-palco allestita nello store Yamamay, a un passo dalla postazione “radiovisiva” nel confinante store Carpisa Go, recentemente rinnovato. Il tratto di Via Matteotti su cui affacciano le due “radiovetrine”, è diventato un punto di ritrovo per artisti e addetti ai lavori che tutti i giorni si ritrovano per confontarsi sulle puntate del festival, ascoltare le canzoni in gara diffuse dagli altoparlanti esterni, e scambiarsi pareri, contatti ed opportunità. All’esterno, gadgets tipici in omaggio, messi a disposizione da aziende campane (dolci, caffè, bijoux, cappellini, magliette, e ovviamente, prodotti a marchio Carpisa e Yamamay aziende con radici campane anch’esse).

Da Gigi D’Alessio a Irene Grandi e Anna Falchi, i big in gara ed i giovani, con particolare predilezione per i campani Anastasio e Marco Senteri, i marziani ospitano ed intervistano in diretta per circa dodici ore al giorno. Un successo che replica quello dello scorso anno, ma con un “raddoppio” dato dal successo della vetrina live. Ed è proprio dalla Campania che arriva la stragrande maggioranza di proposte in cerca di visibilità e notorietà, a testimonianza della proverbiale prolificità artistica di Napoli e di tutto il sud, prezioso patrimonio per l’intero comparto della musica italiana. Il 70° Sanremo su Marte, può essere seguito in FM e DAB+, su app, web e social, oltre che su Radio marte Tv, canale 655 del digitale terrestre: collegamenti, musica ed interviste. realizzate nelle due postazioni d’impatto realizzate in collaborazione con Carpisa e Yamamay.