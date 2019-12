Happy New Christmas, prima mondiale del documentario martedì 17 Cinema Plaza.

Martedì 17 dicembre alle 18.00

Cinema Plaza, Via Michele Kerbaker 85

Prima mondiale del documentario “Happy New Christmas” dedicato alla città di Napoli.

Alla presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, dell’assessore Alessandra Clemente e del presidente onorario della Federazione delle Associazioni Antiraket e Antiusura Tano Grasso.

Napoli di notte.

La città si presenta nuda e lontana dagli stereotipi con cui solitamente è rappresentata.

Viene offerto uno spaccato dell’atmosfera festosa durante la cena di Natale e dell’ultimo dell’anno, in una catena di ristoranti. Ma l’allegria della giovane Babbo Natale napoletana è il pretesto per mettere in evidenza il grande cuore della Città che accoglie avventori, passanti ed il personale dei locali in un abbraccio interculturale, nel pieno rispetto di ogni etnia e religione. La Napoli lunare, intimistica fa da sfondo alla domanda “qual è il senso della vita”. Si respira l’anima della Città che magicamente ed in contemporanea fa incontrare, con interazioni multilinguistiche, più popoli che si fondono in una sola energia desiderosa di pace.

Prima della proiezione sarà offerto un aperitivo e dopo la visione seguirà un buffet a base di ragù e vodka, offerti dal ristorante Tandem.

Ingresso libero, posti limitati: è consigliata la prenotazione al numero 389.6113225