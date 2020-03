Hit Parde Tour, Marcello Cirillo e Demo Morselli in Tour.

A 10 anni dal loro primo tour insieme, Demo Morselli e Marcello Cirillo, tornano sulla scena musicale per una nuova esperienza live che toccherà l’intera Penisola, proponendo i brani più amati della musica italiana ed internazionale.

Marcello Cirillo: cantante, musicista, conduttore e attore; estroverso, poliedrico e dotato di un talento eclettico che lo rende in grado di spaziare con eleganza e disinvoltura dalla musica più scanzonata ai brani più impegnati.

Demo Morselli: raffinato direttore d’orchestra che riesce ad unire la musica classica al jazz passando per il pop più leggero, elegante arrangiatore, trombettista e compositore, con un talento innato per la musica. I due insieme per il decimo anno consecutivo percorreranno l’Italia con “Hit Parade Tour”. Lo spettacolo, celebrerà la musica ma anche la consolidata amicizia tra i due artisti, si presenterà al pubblico come uno show “all’americana”: in scena con un outfit total black&white e gli arrangiamenti raffinati accompagnati dal “modern touch” delle interpretazioni che coinvolgeranno un ampio pubblico in un vortice crescente di emozioni e di divertimento.

“Hit Parade Tour” diretto dal maestro Demo Morselli e la voce di Marcello Cirillo sarà un mix di ricordi e grandi emozioni, che vi aspetta nelle più belle piazze italiane.

Info tour: https://www.facebook.com/hitparadetour/