Il 26 e 27 dicembre a Santa Maria La Nova torna il Napoli Gospel Festival.

Dopo il successo della prima tappa, dello scorso 8 dicembre, il 26 e 27 dicembre 2019, alle ore 21:00, a Napoli, presso il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, ritorna il Napoli Gospel Festival, un evento promosso dall’Associazione Culturale Musicant, giunto alla sua XXI edizione.

Giovedì, 26 dicembre debutterà a Napoli Every Praise & Virginia Union Gospel Choir, uno dei migliori gruppi Gospel americani, guidato J. DAVID BRATTON, gigante della musica Gospel, produttore, autore, insegnante, con una formazione d’eccezione, composta da 27 cantanti e tre talentuosi musicisti: alla tastiera Quennel Gaskins, alla batteria Derrick Wright e al basso Zion Charity, per un totale di 30 artisti sul palco.

Venerdì, 27 dicembre appuntamento conclusivo di questa ventunesima edizione del Napoli Gospel Festival affidato a Rita Ciccarelli & Flowin Gospel questa volta con un ospite straordinario come Latonius, proveniente dal Wisconsin (USA). Latonius e’ stato la rivelazione del 2014 in ambito Gospel, grazie ad un fortunato debutto televisivo in cui ha interpretato la versione tedesca di Rising Star , raccogliendo un audience di oltre 3 milioni di spettatori.

Fin dal suo esordio, il Festival divenuto nel tempo uno dei principali contenitori per la promozione e divulgazione della musica Gospel in Italia, ha sempre ricercato e selezionato ensemble provenienti da Stati Uniti e Inghilterra, con il chiaro intento di testimoniare il messaggio della musica Gospel così come la maniera di raccontarlo portata dalle comunità evangeliche d’oltreoceano e di quelle poste al di la della Manica.

Questo il programma dei prossimi due eventi:

Giovedi 26 dicembre 2019, ore 21.00

Napoli – Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova

EVERY PRAISE & VIRGINIA UNION GOSPEL CHOIR

______________________________________________

Venerdi 27 dicembre 2019, ore 21.00

Napoli – Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova

RITA CICCARELLI & FLOWIN GOSPEL – sprcial guest: LATONIUS

Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.