Il Senegal in mostra.

L’Associazione dei Senegalesi di Napoli è lieta di accogliere, per la prima volta a Napoli, la Piattaforma Baye Sa war, con una delegazione dal Senegal che farà dei tour di promozione commerciale e culturale in diversi paesi europei. Per l’occasione, si è organizzata una manifestazione della durata di tre giorni che consiste in un forum di scambio e firma protocolli d’intesa con enti del territorio, una mostra di prodotti artigianali senegalesi e locali, una sfilata di moda, una kermesse con intrattenimento e giochi con bambini italiani e di origine straniera. Ci sarà, per questi, anche la distribuzione di doni e giocattoli, vista la prossimità col Natale.

Il giorno 13 dicembre all’Ex Asilo Filangieri in Via Maffei, dalle ore 15 ci sarà la Cerimonia d’apertura, con discorso delle autorità e dei presidenti dell’Associazione dei Senegalesi di Napoli e della Piattaforma Baye Sa war, interverrà il Vice Sindaco di Napoli Enrico Panini e il Console Generale del Senegal. Firma protocollo d’intesa per sigillare un patto di partenariato e scambio culturale tra le associazioni e altre realtà operanti nella città di Napoli, commercio e terzo settore. Questo incontro sarà un momento di riflessione, conoscenza e scambio.

Sabato 14 dicembre alla Mensa Occupata di Via Mezzocannone 14, saranno allestiti degli stand espositivi con prodotti agroalimentari e di artigianato senegalese che proverranno direttamente dal paese con i propri rivenditori e manifatturieri, affiancati dalle realtà di commercio senegalese e multietnico già presenti sul territorio cittadino.

È prevista una sfilata di moda, una cena senegalese, il concerto di Laye Ba & Sunugal Tribales, progetto in cui il cantante senegalese incontra musicisti italiani per una grande jam session, in un discorso che supera ogni differenza e barriera col linguaggio universale della musica. A seguire dj set di Nigga Thieuf, rapper e producer musicale che vanta prestigiose collaborazioni con artisti nostrani.

L’indomani, domenica 15 dicembre, dalle ore 10 alle 19 riapre il mercatino per l’intera giornata, segue pranzo senegalese, sabar (danze tradizionali del Senegal) e sezione di giochi con bambini e bambine con distribuzione di giocattoli per il Natale.

Ingresso libero al mercatino. Contributo richiesto per cena e concerto (minimo 7 euro)

Info: senenapoli@gmail.com https://www.facebook.com/events/387480918633762/