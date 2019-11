Il violino che canta, venerdì 8 alla Domus Ars.

Venerdì 8 novembre alle ore 20.30 nell’ambito della Stagione Concertistica dell’Associazione Il Canto di Virgilio ci sarà un Concerto dedicato alle musiche di Ludwig van Beethoven e di Robert Schumann presso il Centro di Cultura Domus Ars sito in Via Santa Chiara 10/c.

Il duo formato da Eleonora Amato al Violino e Stefano Innamorati al Pianoforte, proporrà la Sonata n. 7 op. 30 composta con l’intero corpus nel 1802, anno in cui la sordità di Beethoven ebbe a manifestarsi in tutta la sua gravità, quasi contemporanee alla Seconda Sinfonia e tre Romanze ed una Sonata di Robert Schumann dove la serenità dell’incanto melodico è protagonista. Si tratta di pagine eleganti e raffinate con andamenti decisamente improntati alla cantabilità lirica. La serata che si terrà nella splendida cornice del Centro Culturale Domus Ars IN Via Santa Chiara 10 a Napoli, si delinea di grande bellezza e di rilievo internazionale.

Ingresso €10,00 ridotto € 5,00

I giovani fino al 26° anno di età, gli over 60, possono acquistare i biglietti a prezzo ridotto.

Per info:

Domus Ars

Via Santa Chiara, 10

Info e prenotazioni: 0813425603