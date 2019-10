Inaugurazione Tempio Zen Ten Shin sabato 19.

Si terrà sabato 19 ottobre 2019 dalle ore 9:30 alle 13,00 uno Stage Multidisciplinare di Arti Marziali ed a seguire una dimostrazione di Shodo, l’arte della calligrafia giapponese nel nuovo Tempio Zen di Napoli Ten Shin – Cuore di cielo Puro , Tempio di città più grande d’Europa.

Interverranno per le singole discipline, i Maestri:

– Massimo Rossi, Karate

– Daniela Di Perna, Shodo

– Alfredo Santopietro, Kendo

– Maurizio Petito, Ninjutsu

– Livio Siciliani, Iaido

– Daniela Monetti – Taiji Quan

– Luca Raucci – Kobudo

La partecipazione è aperta a neofiti e praticanti.

Ingresso libero

Nel pomeriggio alle 16,30, l’inaugurazione del più grande Tempio Zen di Napoli “Ten Shin – Cuore di Cielo Puro”, riconosciuto dall’Unione Buddhisti Italiani, e dalla Scuola Zen Soto giapponese.

in Via Terracina 429, nel quartiere Fuorigrotta e sarà officiata personalmente dal Maestro Tetsugen Serra, che sarà a Napoli appositamente per l’occasione.

Il Maestro Serra è Abate di due Monasteri in Italia, è autore di numerosi libri sullo Zen, fa parte del Consiglio Direttivo dell’Unione Buddhisti Italiani, ed è l’unico Maestro italiano ad aver compiuto la sua formazione in Giappone presso il Monastero Toshoji sotto la guida del famoso Maestro Ban Tetsugyu Soin Roshi. È stato curatore della collana del Corriere della Sera “Mindfulness e Meditazione”, di recente

Si riprenderà con la pratica della meditazione Zen “Zazen”, con i preziosi insegnamenti del Maestro Tetsugen Serra, così da disporre corpo e spirito alla successiva cerimonia di consacrazione della statua del Buddha.

Alla cerimonia seguirà un breve concerto con canti lirici della tradizione giapponese, eseguiti dal soprano Akane Oguma, madrelingua e masterclass di canto lirico giapponese.

https://www.facebook.com/events/358353961524778/