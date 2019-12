Joe Ronca alla Domus Ars sabato 14.

Sabato 14 dicembre, ore 18, il Centro di cultura Domus Ars (via Santa Chiara 10) ospita, in una serata evento, il cantautore partenopeo Joe Ronca. L’artista presenta il suo ultimo disco dal titolo, “Ddoje note” che raccoglie i successi di una vita.

Sul palco insieme a Ronca (chitarra e voce) anche il Quartetto d’archi San Giovanni: Sergio Carnevale al primo violino, Lea Vigilante al secondo violino, Lorenzo Iaquinta alla viola, Erminia Kacani al violoncello e Keith Goodman al pianoforte e arrangiamenti.

“Le canzoni contenute in questo disco raccontano di storie vissute, amori, persone che ho conosciuto durante i miei viaggi per il mondo, dal Brasile alla Spagna, dalla Finlandia alle Canarie. La mia musica si ispira ai grandi cantautori della musica italiana, da Pino Daniele a Francesco De Gregori e Fabrizio De Andrè. Questo lavoro, che raccoglie ben 30anni di musica, è un condensato di emozioni e rappresenta momenti diversi della mia vita”, ha commentato Joe Ronca.

Il programma della serata, ad ingresso gratuito, prevede l’apertura del concerto con il pezzo “Napule è comma na vota”, a seguire “Vedo Anna”, “Luna Calante”, “Ddoje note”, “Bambolina”, “Io e il mare” e “Sound Day”. I brani verranno eseguiti per la prima volta con un ensemble di archi, accompagnati dal piano di Kieth Goodman e dalla chitarra dello stesso Joe Ronca.

Joe Ronca inizia la sua carriera musicale giovanissimo. A soli 12 anni impara a suonare la chitarra. Ma poi, all’età di 16 anni, si dedica allo studio del pianoforte. Nel 1984 si laurea in architettura al Politecnico di Torino dove, negli anni ’90, lavora attivamente anche nel campo teatrale scrivendo e mettendo in scena musical presso il teatro “Fregoli” del quale è direttore artistico. Nella sua vita tanti i viaggi che lo hanno portato in giro per il mondo (ha vissuto anche diversi anni in Spagna) dove è riuscito sempre a suonare la sua musica.