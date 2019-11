La costola di nessuno. Riflessioni sulle cause della violenza sulle donne, venerdì 22 a San Giovanni Maggiore.

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, l’Associazione Claudio Miccoli per la diffusione di una cultura nonviolenta ed ambientalista, organizza e promuove l’incontro dal titolo “La costola di nessuno. Riflessioni sulle cause della violenza sulle donne“ seconda edizione.

L’iniziativa intende promuovere una riflessione sulle strategie e sulle politiche di prevenzione e contrasto della violenza maschile nonché diffondere una cultura dell’accoglienza e del non giudizio delle donne vittime di violenza. Si parlerà di stereotipi, dei diversi tipi di violenza, di femminicidio, ecc.

L’evento si aprirà con il monologo “Sono solo parole” scritto da Stefano Bartezzaghi e presentato dalle scuole di teatro di Skenè, LiberaLem e Refole ‘e viento. Seguirà la presentazione del libro AMMAGATRICI e sarà presente l’autrice Marinella Fiume.

L’appuntamento è per venerdì 22 novembre 2019 alle ore 18.00 nella Chiesa di San Bonaventura in via San Giovanni Maggiore Pignatelli, 14/a – Napoli

L’iniziativa è stata inserita nell’ambito delle attività #Liberedi promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.