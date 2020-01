La formazione si rinnova con AUGE, venerdì 24 presentazione dei nuovi corsi al Gioca Park di Ottaviano.

L’Accademia Universitaria degli studi Giuridici Europei ,presieduta dall’Avv. Prof. Giuseppe Catapano, celebra i suoi primi quattro anni di attività formativa per l’occasione presentando al pubblico i nuovi corsi di formazione: cultura e intrattenimento musicale per una serata all’insegna della formazione e del divertimento. Saranno presenti e interverranno: Prof.Avv.Giuseppe Catapano, Reattore AUGE, il Senato Accademico,Presidi di Dipartimento,Docenti Formatori. L’evento si concluderà con cena offerta dall’Accademia AUGE.

L’Accademia nasce nel 2016 ponendosi come centro specializzato di ricerca e di aggiornamento nelle discipline giuridiche e in particolare nel diritto civile. L’attività del Centro Studi prevede al riguardo l’organizzazione di Convegni, Seminari, Master su temi di attualità e di interesse per lo studioso. I corsi Auge sono un percorso formativo strutturato in incontri su piattaforma telematica con accesso in qualunque momento della giornata , finalizzati a garantire ai partecipanti l’aggiornamento nelle tematiche specifiche , indispensabile nella loro attività quotidiana, e nel contempo l’approfondimento specialistico sui temi di maggiore rilevanza in ambito professionale. Gli iscritti ai corsi avranno diritto a partecipare ai Seminari di specializzazione , incontri di approfondimento mirato e specialistico a carattere monotematico su temi particolarmente complessi e dibattuti, indirizzati ai Professionisti che desiderano acquisire maggiori competenze scientifico-professionali sul tema trattato. Sono incontri a numero chiuso della durata di mezza giornata o una giornata fruibili in un ambiente didattico personalizzato che permettono un confronto diretto ed immediato con i docenti in aula.”