La scultura in bronzo “Totò … ‘A Livella” al Maschio Angioino da giovedì 21.

Dopo la collettiva del 2017 l’Opera del Maestro Ignazio Colagrossi In occasione del 50° anno della morte di Antonio de Curtis in arte “Totò” svoltosi nelle sale di CASTEL DELL’ OVO, dove partecipò con l’allora bozzetto grafico, dell’opera realizzata in bronzo in onore al grande Genio della comicità, dal titolo “Totò … ‘A Livella”.

La scultura in bronzo, dopo la prima presentazione a Napoli, avvenuta presso il prestigioso Bar Gambrinus, sarà esposta nelle sale del Maschio Angioino dal 21 al 29 dicembre 2019, in occasione della rassegna d’arte dal titolo “Realtà interiori nell’arte contemporanea”, voluta dall’Associazione Napoli Nostra, con il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania.

Il vernissage avverrà sabato 21 dicembre 2019 alle ore 16,30, con gli interventi del Prof. Rosario Pinto, l’Ing. Gennaro Corduas, critici e giornalisti.