Lalineascritta, open day domenica 15.

Sfidarsi a colpi di improvvisazione in un Torneo di scrittura, mettere alla prova le proprie conoscenze con una Tombola letteraria, ascoltare buona musica dal vivo e cogliere l’occasione per vincere libri e buoni regalo per lezioni e stage. Queste e altre possibilità nell’Open day Lalineascritta, speciale giornata a ingresso libero domenica 15 dicembre in via Kerbaker 23 a Napoli, nella sede del laboratorio di scrittura creativa fondato e diretto dalla scrittrice Antonella Cilento (www.lalineascritta.it).

Dalle ore 11 si gioca con l’improvvisazione della parola con All’impronta – torneo di scrittura creativa. Concentrazione, fantasia e penna alla mano, i concorrenti dovranno scrivere all’impronta per 15 minuti un testo a partire da un incipit uguale per tutti, fornito dalla giuria di qualità composta da Antonella Cilento (scrittrice), Stefania Cantelmo (editor), Stefania Bruno (drammaturga), Giuseppe D’Antonio (editor). Ad assegnare i premi in palio, ossia le Gift Card per accedere ai corsi Lalineascritta, saranno il voto della giuria di qualità e quello del pubblico presente.

La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è indispensabile prenotarsi entro le ore 12 di sabato 14 dicembre via e-mail a info@lalineascritta.it

Nel pomeriggio, dalle 17, spazio alle brevi presentazioni dei nuovi corsi 2020 con i relativi docenti: il fotografo Salvatore Scialò, per il ciclo di stage sull’emersione fotografica (Emulsioni sensibili); Iole Cilento, con i corsi di arti visive (L’immagine parlante); Stefania Cantelmo e Giuseppe D’Antonio per gli stage e i corsi di editoria (Scompartimento per lettori e taciturni e Il mestiere dell’editoria); Paolo Oliveri del Castillo, per il laboratorio di teatro (A piedi nudi sul palco); Stefania Bruno, con il corso di drammaturgia (In scena!); Marco Alfano, esperto di ludoscrittura (Parole a manovella); Benedetta Gargano, per la sceneggiatura tv (Picappa, baldappa e chiudi con un Lots); Antonella Cilento, per i corsi brevi di scrittura (LalineaMini).

Alle ore 19, musica con il concerto “unplugged” dei Ferraniacolor. La band napoletana erede dei Panoramics presenta un piccolo set di canzoni fra cui due inediti in una formazione acustica “da camera” composta da Marco Alfano (piano/chitarra), Paolo Alison (voce), Ludovico Bova (chitarra), Marco Pianese (percussioni), Luca Zarrilli (sax).

Dalle ore 20 l’Open day natalizio si avvia alla conclusione con la Tombola letteraria, che impegnerà gli appassionati lettori in una rivisitazione della tradizionale tombola napoletana, in cui l’estrazione dei numeri corrisponderà alla lettura di brani tratti da grandi classici della letteratura di ogni tempo e lingua, che il pubblico dovrà indovinare. In palio libri e Gift Card per accedere alle attività de Lalineascritta.