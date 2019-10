Lavoro, la sicurezza va di pari passo con la formazione.

Puntare a una formazione di qualità che sia 4.0. E’ la proposta del II Hse(Health, Safety and Environment)Symposium, ideato e organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università di Napoli Federico II, dall’Associazione Europea per la Prevenzione, insieme con Ebilav, Fondolavoro e con la collaborazione dell’Inail, di Ordini Professionali e di 15 Atenei italiani, consegnata al parlamentare Alessandro Amitrano, della Presidenza della Camera dei Deputati, per contribuire in maniera concreta al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Proposte concrete e realizzabili – ha detto Vincenzo Fuccillo, presidente di Assoprevenzione – che consegniamo alle istituzioni”.

“Più che puntare al numero di ore – ha spiegato Luigi D’Oriano, presidente di Ebilav – abbiamo provato a fare un ragionamento di qualità nella formazione”.

Per Carlo Parrinello, presidente di Fondolavoro, “bisogna saper coniugare la digitalizzazione dei processi produttivi con le problematiche relative alla sicurezza”. (ANSA)