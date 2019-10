L’italiano e la creatività nell’era digitale, ciclo di incontri promosso dalla Treccani.

Il ciclo de “I Percorsi della Creatività” promosso dall’Istituto dell’Enciclopedia Treccani (Campania) e dall’Istituto Culturale del Mezzogiorno rende omaggio alla lingua italiana nell’ambito delle celebrazioni della settimana del nostro idioma nel mondo.

Nello specifico la riflessione si incentra sulla progressiva perdita di identità della nostra lingua con nefaste conseguenze per la creatività e l’immaginazione. L’uso sempre più frequente di vocaboli ricavati dalla terminologia inglese e che hanno dato corso quasi ad una nuova “vulgata”, finisce infatti per mettere in pericolo l’originalità tipica dell’italiano che si esprime in particolare nella creatività poetica. L’era digitale sta mandando progressivamente in soffitta numerosi lemmi, tanto è vero che la nuova edizione del dizionario Zanichelli segnala tutte le parole da salvare. Già da tempo, anche l’Accademia della Crusca segnala il pericolo sollecitando una ripresa dell’uso dei termini propri della nostra lingua.

L’incontro de “I Percorsi della creatività” sull’argomento si terrà all’Istituto dell’Enciclopedia Treccani (Campania) e vedrà la partecipazione, oltre che di Antonio Filippetti, curatore della rassegna, di Lucia Stefanelli, Matteo Palumbo e Mauro Giancaspro. All’attrice Adriana Carli sarà affidata la lettura di alcuni brani del “Professor Grammaticus” di Gianni Rodari.