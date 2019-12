Lunedì Ecumenici, incontro con Riccardo Burigana lunedì 16 a Capodimonte.

L’accoglienza e il dialogo nella vita delle chiese. Lunedì 16 dicembre 2019, a partire dalle ore 16.30, presso la Sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, a Napoli in viale Colli Aminei 2, prenderà il via il secondo appuntamento del ciclo d’incontri di formazione ecumenica I lunedì di Capodimonte per l’unità dei cristiani.

Le opere di misericordia nella vita delle Chiese, promosso dal Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania (CRCCC) con il supporto della stessa Facoltà Teologica, la collaborazione del Centro Studi Francescani per il dialogo interreligioso e le culture e il patrocinio della Conferenza Episcopale Campana.

Nata due anni fa per essere un laboratorio di dialogo e di unità, attraverso dibattiti, approfondimenti, lezioni frontali e seminari di ricerca, nella prospettiva della testimonianza comune, la rassegna formativa I lunedì di Capodimonte propone quest’anno un nuovo e ricco programma incentrato sulle opere di carità portate avanti dalle diverse comunità cristiane, singolarmente e in collaborazione tra loro.

L’incontro di lunedì prossimo, prendendo spunto da un passo del Vangelo di Matteo («Ero straniero e mi avete accolto» – Mt 25,35), vedrà un dibattito a 3 voci (una cattolica, una ortodossa e una protestante) sul tema Una comunità che accoglie e dialoga senza paure e pregiudizi, nel quale saranno impegnati il professor Riccardo Burigana (Chiesa cattolica – esperto di fama internazionale di storia del movimento ecumenico, docente presso l’Istituto di Studi Ecumenici di Venezia e direttore del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia), la dottoressa Elisabetta Kalampouka Fimiani (Chiesa ortodossa – Patriarcato ecumenico di Costantinopoli) e la pastora Dorothea Müller (Chiesa valdese del Vomero e Chiesa metodista di Napoli Vomero e Diaspora Casertana), moderati dal professor Michele Giustiniano, esperto in teologia ecumenica e responsabile della sala stampa della Pontificia Facoltà.

La partecipazione ai lunedì di Capodimonte, aperta a tutti e gratuita, è valida ai fini dell’aggiornamento professionale del personale docente della scuola italiana di ogni ordine e grado. Il ciclo d’incontri formativi, infatti, è riconosciuto a tutti gli effetti dal MIUR ed è presente sulla piattaforma S.O.F.I.A. contrassegnato dal codice identificativo 36156.