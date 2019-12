MARetica, Reading di Natale di Alessandro Mari a Procida venerdì 20.

MARetica, il festival ideato da Alessandro Baricco che si tiene a settembre sull’isola di Procida, torna questo dicembre con Reading di Natale. Venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 19, presso la cappella della purità di Terra Murata a Procida, lo scrittore Alessandro Mari leggerà il Canto di Natale di Dickens, in una serata organizzata da MARetica e dalla Scuola Holden di Torino, fondata da Alessandro Baricco, con il Comune di Procida per celebrare l’attesa, le speranze, il calore della notte di Natale.

Per prepararsi al Natale non c’è niente di meglio che tornare a chi ne ha cantato il sentimento come nessun altro al mondo: Charles Dickens. Partendo da lì, poi, ci si sposterà in qualche altra pagina di Dickens e di grandi narratori che, del Natale, hanno messo nero su bianco la voce.

Per una sera, sarà come sedersi assieme attorno al fuoco e scartare in anticipo il regalo che MARetica e Scuola Holden hanno lasciato sotto l’albero: un cunto dei più bei racconti che cantano il Natale.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Per informazioni: 3358027373

Alessandro Mari (1980) è scrittore, traduttore, storyteller. La sua avventura comincia con Troppo umana speranza (Feltrinelli 2011), monumentale romanzo sul Risorgimento che si impone subito all’attenzione di pubblico e critica (Premio Viareggio, Premio Città di Milano); seguono poi Gli alberi hanno il tuo nome (Feltrinelli 2013), L’anonima fine di Radice Quadrata (Bompiani 2015) e Cronaca di lei (Feltrinelli, 2017). I suoi libri sono tradotti in Europa e America Latina. Accanto alla scrittura, si diverte a collaborare con Radio2, firma e conduce programmi televisivi per LaEffe, scrive per il Corriere della Sera e la Stampa, sceneggia la graphic novel Randagi (Rizzoli-Lizard 2016) e traduce letteratura per ragazzi – ma anche le opere di Patti Smith e Tom Hanks. Oggi è Maestro di Scrivere alla Scuola Holden e direttore creativo di Holden Studios, la realtà che traduce in oggetti narrativi la vitalità creativa della Scuola.

MARetica nasce nel 2018 da una intuizione dello scrittore Alessandro Baricco e dello storico Claudio Fogu, raccolta subito da grandi personalità della cultura impegnate nella salvaguardia dell’ambiente marino e del patrimonio culturale e naturalistico di Procida. Il Festival premia ogni anno un testo legato al mare e si svolge nel mese di settembre.