Marketing Talks, 3 appuntamenti alla Mostra d’Oltremare.

La rassegna in programma dal 18 Novembre al 1 Dicembre si chiama “MARKETING TALKS” e sarà un ciclo di tre incontri tematici all’interno di alcune tra le più importanti manifestazioni in programma questo autunno alla Mostra d’Oltremare. Dalle nuove frontiere del digital marketing alle dinamiche di influenza online applicate ai diversi settori, tre appuntamenti imperdibili con Ruben Santopietro e Paolo Landi, esperti di digital marketing e fondatori di Marketing Italia, società “case study” in 7 università d’Europa.

Date incontri:

► LUNEDI’ 18 NOVEMBRE ORE 15:30/17:00

Gustus – Salone Professionale Agroalimentare, Enogastronomia e Tecnologia, sala Mediterraneo – Hall 4, Mostra d’Oltremare. Minicorso: “POTENZIARE LA RISTORAZIONE, INFLUENCER MARKETING ED IDEE SOCIAL PER RILANCIARE E RIEMPIRE UN RISTORANTE”.

► VENERDI’ 22 NOVEMBRE ORE 12.00/13.30

Pharmexpo – Mostra D’oltremare – Napoli, sala Ischia Pad. 6, Mostra d’Oltremare. Mini corso gratuito: “Potenziare le vendite al banco: influencer Marketing ed idee social. Focus su video e post sponsorizzati. Le nuove funzionalità a pagamento, gestire gli strumenti”.

► DOMENICA 1 DICEMBRE ORE 11:00/12:30

Arkeda – Mostra Convegno dell’Architettura, Edilizia, Design ed Arredo, sala Architettura – Padiglione 6, Mostra d’Oltremare. “L’ELEGANZA DELLA PERSUASIONE: INFLUENCER MARKETING, IDEE SOCIAL E VENDITA”.

Gli eventi sono gratuiti ed è possibile prenotare il proprio posto a questo link: https://www.metooo.io/e/marketing-talks