MARKETT Movie porta le stelle del cinema all’Hub sabato 25.

Markett Movie porterà le stelle del cinema all’Hub, sabato 25 gennaio ore 23:30, con ingresso gratuito entro le 00:30 ed omaggio donna valido entro le 01:30 (Compilando il modulo online – clicca qui >https://www.markett.it/guestlist/) in via Appia a S. Antimo (Na) e farà impazzire il pubblico che ogni week end viaggia a 100 all’ora grazie agli appuntamenti, di grande successo, del Partylines.

Dopo il Golden Globe e prima della 70^ edizione del Festival del Cinema di Berlino e, soprattutto, aspettando la prestigiosissima cerimonia che assegnerà gli Oscar 2020, il MARKETT delle emozioni e sensazioni uniche regalerà al pubblico partenopeo e campano un “party stellare”.

Reduce dall’enorme successo riscosso nelle Marche al Donoma Club, il party culto della night life questa volta farà incontrare i suoi affezionati clubbers con i miti incontrastati della cinematografia.

Performance di attori famosi ed esibizioni live delle icone del grande schermo, che hanno fatto sognare intere generazioni, incontreranno colonne sonore immortali, per una serata da Oscar.

“Questa volta mettiamo in vetrina il pubblico assieme ai miti del cinema, che dopo quelli della cultura pop faranno divertire i clubbers dell’HUB, ormai punto di riferimento del by night partenopeo e campano.

Tante le sorprese per questa serata, ma non dico altro perché…basta partecipare per saperne di più.” – spiega Gio Setola, art director di successo e padre di questo e tanti altri format.

Ad animare la serata sotto le colonne sonore del miglior cinema di sempre saranno in consolle: Mya, Joseph Romano, Andrea Carleo e l’immancabile vocalist: Christian Key

MARKETT Movie celebrerà i personaggi del cinema e promuoverà buona musica e sano divertimento questo week end all’Hub.

HUB: la vera connessione al servizio dell’intrattenimento: #trueconnection

Non un semplice club ma uno spazio di interazione e interconnessione tra la dimensione digitale e quella reale: una vera e propria capsula ricca di “connessioni umane” e non virtuali.

Un luogo in cui le percezioni prendono vita e in cui tutti i sensi sono stimolati; un centro dove la musica diventa emozione e prende energia dai numerosi mondi che la night life può creare.

Un progetto ambizioso, ma assolutamente innovativo e da non perdere.

INFO

Omaggio Donna valido entro le h.01:30

Compilando il nostro modulo online – Clicca qui > https://www.markett.it/guestlist/

Evento Fb: https://www.facebook.com/events/1805748819559228/

Quando: sabato 25 gennaio dalle ore 23:30 alle 05:00

Dove: HUB- via Appia, Sant’Antimo (Na)

Markett Fb: https://www.facebook.com/markett.official/

Markett IG: https://www.instagram.com/markett.official/?hl=it