Milagros – Miracoli, da giovedì 24 al Cervantes.

Arriva a Napoli dal 24 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020 all’Instituto Cervantes in via Nazario Sauro, la mostra MILAGROS (Miracoli), esposizione che raccoglie 47 opere di due tra i più importanti e riconosciuti illustratori spagnoli – Ana Juan e Roger Olmos – realizzate per la collana CBM #logosedizioni. La mostra – che ha debuttato in Italia lo scorso aprile a Roma alla Sala Dalì – affronta il difficile tema della disabilità, della diversità e dell’inclusione attraverso l’arte e l’incanto dell’illustrazione.

Organizzata e promossa dall’Instituto Cervantes, #logosedizioni e CBM Italia Onlus, MILAGROS raccoglie 23 tavole originali di Ana Juan e 24 tavole originali di Roger Olmos realizzate per i rispettivi libri pubblicati da #logosedizioni – “Anna dei Miracoli” e “Lucia” – che raccontano la disabilità visiva attraverso la poesia e la magia dell’illustrazione, trasformandola in bellezza, che talvolta può diventare abilità e crescita. Entrambi i libri fanno parte della collana voluta da CBM Italia Onlus, la più grande organizzazione umanitaria internazionale impegnata nella prevenzione e cura della cecità e disabilità nei Paesi del Sud del mondo. CBM è una federazione composta da 10 associazioni di diverse nazioni che solo nel 2018 ha sostenuto 530 progetti in 54 Paesi del mondo e assistito oltre 35 milioni di persone.

ANA JUAN, illustratrice, pittrice e scultrice di Valencia classe 1961, ha pubblicato i suoi lavori su riviste quali Madriz e La Luna e sui quotidiani El País ed El Mundo. Ha illustrato copertine di libri, manifesti e campagne pubblicitarie e partecipato a vari progetti di Amesty International. Tra i suoi lavori spiccano le 25 copertine realizzate per The New Yorker, tra cui le illustrazioni commemorative degli attentati dell’11 settembre e Solidarité, realizzata in occasione dell’attentato a Charlie Hebdo. Nel 2011 è stata insignita del Premio Nacional de Ilustración del Ministero della Cultura spagnolo e nel 2012 ha ricevuto la Medalla de San Carlos dalla Facoltà di Belle arti dell’Università di Valencia. Con #logosedizioni ha pubblicato 12 libri: l’ultimo, Anna dei Miracoli, presentato in anteprima al Bologna Children’s Book Fair.

ROGER OLMOS, illustratore di Barcelona classe 1975, ha dedicato la sua produzione principalmente verso libri per ragazzi. Ha pubblicato oltre cinquanta titoli con varie case editrici spagnole e internazionali, collaborando con diverse agenzie pubblicitarie, oltre a esporre le proprie opere in giro per il mondo. Nel 2016 è stato premiato dal Ministero della Cultura spagnolo per il miglior libro illustrato per ragazzi (La leggenda di Zum, #logosedizioni 2015); nel 2017 è stato selezionato tra gli illustratori rappresentativi della Catalogna alla Bologna Children’s Book Fair. Da anni, collabora con la fondazione spagnola per la difesa degli animali FAADA. Con #logosedizioni ha pubblicato 15 libri.

In occasione della mostra – che si potrà visitare gratuitamente dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 18 e dal venerdì al sabato dalle 10 alle 13 – sarà possibile prenotare nei giorni 5 e 19 novembre, 3 e 10 dicembre una visita guidata mattutina seguita da un laboratorio didattico/creativo gratuito a cura di CBM Italia Onlus e la bottega della Ciopi #logosedizioni. Per maggiori informazioni e/o iscrizioni scrivere a cultnap@cervantes.es.