Molo San Vincenzo, quali prospettive, sabato 23 al Pan.

Il Molo San Vincenzo potrebbe essere una risorsa preziosa per Napoli: per i cittadini, per i turisti, per i commercianti. Purtroppo, però, l’accesso è interdetto dalla presenza di un’area controllata dalla Marina Militare, che rende la struttura di fatto inutilizzabile. Da anni si cerca senza successo una soluzione. Ancora una volta Vivoanapoli prova a raccogliere le parti interessate attorno a un tavolo per provare a risolvere il problema, chiedendo ai cittadini di intervenire per pretendere la restituzione di un bene che appartiene a tutti.

Partecipano:

– Vito Grassi, Presidente Unione Industriali

– Umberto Masucci, Presidente Propeller Clubs

– Pietro Spirito, Presidente AdSP Mare Tirreno Centrale

– Eduardo Serra, Ammiraglio di Squadra, Comandante Logistico Marina Militare.

E’ stato invitato il Sindaco, Luigi de Magistris.

Moderano:

– Emilia Leonetti, Presidente Vivoanapoli

– Giiulio Maggiore, VicePresidente Vivoanapoli