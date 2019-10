Museo e Real Bosco di Capodimonte e Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee presentano Whisper Only to You_mostra dell’artista Yeesookyung.

Yeesookyung. Whisper Only to You

11.10.2019-13.01.2020

Madre · museo d’arte contemporanea Donnaregina, a cura di Sabrina Rastelli e Andrea Viliani

Museo e Real Bosco di Capodimonte, a cura di Sabrina Rastelli, Paola Giusti e Maria Rosaria Sansone

La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee e il Museo e Real Bosco di Capodimonte presentano Whisper Only to You, la prima mostra personale dell’artista sud-coreana Yeesookyung in Italia.

Il percorso espositivo, che si sviluppa attraverso le sale dei due musei, comprende opere create con differenti mezzi e materiali, quali scultura, installazione e video, e due nuove produzioni, che l’artista ha realizzato accostando i frammenti settecenteschi della Real Fabbrica di Porcellana di Capodimonte. Grazie anche alla collaborazione con l’Istituto ad indirizzo raro Caselli-De Sanctis, Yeesookyung ha inoltre tenuto un laboratorio formativo durante il suo periodo di residenza a Napoli.

Per il progetto, nato da un’idea di Andrea Viliani e Sabrina Rastelli, la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee ha ricevuto il sostegno del Korean Art Abroad 2019, promosso dal Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo della Corea del Sud, e da Korea Arts Management Service.