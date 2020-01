Museodivino, primo appuntamento con la Lectio Magistralis di Marco Collareta.

A Napoli, venerdì 3 gennaio, ore 18, il professor Marco Collareta, della Scuola Normale Superiore di Pisa, inaugura il ciclo di incontri culturali 2020 del centro studi del «Museodivino», in via San Giovanni Maggiore Pignatelli 1b.

Tra i massimi esperti in Italia di Arte Medievale, il professor Collareta nell’ambito dell’incontro “La misura del Presepe” guiderà il pubblico alla scoperta dei meravigliosi presepi disseminati per l’Italia e l’Europa che hanno preceduto e preparato il famoso presepio di Greccio di San Francesco.

Negli spazi del «Museodivino» il pubblico potrà visitare inoltre la Collezione SAME: un’esposizione stabile di trentatré presepi e quarantadue scene tratte dalla Divina Commedia, realizzate nel secolo scorso dal sacerdote Antonio Maria Esposito, che sono tra le più piccole sculture italiane del ‘900, contenuti in gusci di pistacchio, nocciola, ciliegio: opere così piccole che ogni visitatore viene dotato di una lente d’ingrandimento per ammirarle.

