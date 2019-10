MyEmotion Life, sabato 12 a Cicciano.

Secondo appuntamento con gli incontri promossi da “MyEmotionLife”, realtà associativa impegnata nella tutela della salute dell’individuo attraverso la cura delle sue emozioni, presso il Centro delle Culture di Cicciano (NA) che, sabato 12 ottobre, alle ore 17,00, ospiterà il workshop “La casa e le emozioni”. L’incontro sarà condotto da Giampiero Guarracino, Architetto e Presidente di “My Emotion Life”, che illustrerà ai partecipanti tecniche, consigli e metodi utili a trasformare il luogo in cui si abita in una dimora atta a favorire positivamente i nostri processi emozionali.

Architetto, esperto in bioarchitettura e Feng Shui, naturopata e coach emozionale Omega Healing, Giampiero Guarracino, da sempre dedito alla ricerca, dopo molti anni di professione nell’edilizia pubblica e privata, da oltre un decennio ha cambiato il suo modo di operare coadiuvando la sua conoscenza nel mondo del benessere e delle energie al suo approccio tecnico-scientifico, dedicandosi in modo completo alla ricerca del benessere globale della persona sotto ogni aspetto della propria vita, in particolare quelli ambientale, corporeo e mentale; realizzando un metodo definito “Benessere ACM”.

Attraverso lo studio del Feng Shui e l’analisi delle geopatie, con un tipo di consulenza che parte dallo studio dei soggetti che dimorano la casa, la forma, i colori, gli orientamenti, l’ambiente esterno e tutto ciò che influenza l’aspetto emotivo e fisico della persona, è possibile giungere anche a fornire assistenza per una ri-modellazione della casa che favorisca il nostro benessere emozionale. Il workshop si colloca all’interno di un clico di appuntamenti che “My Emotion Life” promuove quali importanti occasioni per studiare, assieme ad esperti, le emozioni e la loro gestione, declinandole in tre fondamentali aree della nostra vita, le quali possono influenzarle, placarle e sovreccitarle: l’alimentazione, la casa e la meditazione. Con questo progetto, “My Emotion Life” vuole dar vita ad un percorso globale in cui l’individuo è posto al centro di tutti gli aspetti della sua vita attraverso un approccio multidimensionale alla salute con la finalità di risolvere i suoi disturbi e ricercarne i fattori scatenanti per riportare il soggetto allo stato di benessere originario, creando nuove sinapsi e schemi mentali, sradicando i limiti generati dalle esperienze.

L’ultimo incontro, dal titolo “Meditazione ed emozioni”, si terrà sabato 9 novembre, a cura di Stefania Guarracino, docente e formatrice.

