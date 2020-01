Natale a Napoli, gli ultimi appuntamenti, musica classica, jazz e moderna, le mostre di Mirò e Bansky.

Ultimi giorni delle festivita’ di fine anno, si avvia a conclusione un programma che abbiamo voluto dedicare non solo ai napoletani residenti in citta’ ed alle migliaia di turisti che da ogni parte del mondo hanno le nostre strade e le nostre piazze, ma anche a tutte quelle napoletane e quei napoletani che sono dovuti andar via e che durante il periodo natalizio ritornano a casa.

Segnaliamo alcune altre tra le iniziative dei prossimi giorni ed alcune tra le piu’ belle mostre d’arte, che resteranno visitabili anche nelle settimane successive.

L'elenco completo degli spettacoli e delle mostre e tutti gli altri programmi del Natale a Napoli si possono scaricare dal sito web del Comune di Napoli

sabato 4 gennaio ore 20,30

Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano

Direttore artistico Maestro Enzo Amato – Associazione Domenico Scarlatti

OMAGGIO A ROSSINI

Sala Comencini Fondazione Circolo Artistico Politecnico

Gabriella COLECCHIA mezzosoprano – Gianni GAMBARDELLA pianoforte – Musiche di Gioacchino Rossini

domenica 5 gennaio ore 20,30

Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano

Direttore artistico Maestro Enzo Amato – Associazione Domenico Scarlatti

CIMAROSA E LA MUSICA SACRA

CORO FILARMONICO JUBILATE DEO – Giuseppe POLESE direttore – Musiche di Domenico Cimarosa

Domenica 05 gennaio 2020 ore 20:00

SACRO SUD – ANIME SALVE 2.0 – II edizione

Direttore artistico Enzo Avitabile

GOSPEL TIMES (U.S.A.)

Chiesa di S. Alfonso Maria de’ Liguori e San Gerardo (Miano)

ingresso libero fino ad esaurimento posti

Lunedi’ 06 gennaio 2020 ore 21:00

SACRO SUD – ANIME SALVE 2.0 – II edizione

Direttore artistico Enzo Avitabile

ENZO AVITABILE in “VESUVIUS ASCENSION”

Con Ashraf Sharif Khan (Pakinstan) – Furio Di Castri – Tony Esposito – Gianluigi Di Fenza

Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova (Museo Diocesano)

mercoledi 8 gennaio ore 20,30

Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano

Direttore artistico Maestro Enzo Amato – Associazione Domenico Scarlatti

CIMAROSA JAZZ PROJECT

Luca SIGNORINI violoncello, Bruno PERSICO pianoforte, Enzo AMAZIO chitarra, Enrico DEL GAUDIO batteria, Valerio MOLA contrabbasso

MOSTRE D’ARTE

Sono molte e di grande interesse le mostre d’arte che si possono viritare il citta’. Tra quelle promosse dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo segnaliamo al PAN | Palazzo delle Arti Napoli; Joan Miró. Il linguaggio dei segni, e, recentemente inaugurata, Banksy e la (Post) street art, Mr. Brainwash | Obey | Mr. Savethawall, la collettiva dedicata al movimento artistico underground.

Per l'elenco completo delle mostre ospitate nelle altre sedi comunali ed anche negli altri musei